Crema solare multifunzione: a cosa serve?

La crema solare multifunzione è un prodotto che non dovrebbe mai mancare in casa: la sua funzione non è solo quella di crema solare destinata alla pelle del viso e del corpo, ma anche alla protezione dei capelli e del cuoio capelluto. Non solo: i prodotti multifunzione sono anche pensati per resistere meglio all'acqua e al sudore .

A cosa serve la crema multifunzione per il sole?

La crema solare multifunzione è l'alleato comodo, pratico e compatto che bisognerebbe sempre avere in borsetta. Non si tratta solo di un solare con SPF (fattore di protezione) di basso o medio livello per viso e corpo, ma anche di un prodotto pensato per proteggere il cuoio capelluto dai raggi del sole e, al tempo stesso, avere un effetto idratante, emolliente e rinfrescante sulla pelle esposta al sole, e spesso dunque assetata.

È un prodotto che svolge più funzioni per un singolo flacone:

Crema solare per il viso

Crema solare per il corpo

Crema solare per la protezione del cuoio capelluto e dei capelli

Sostanze idratanti, emollienti e lenitive che danno sollievo alla pelle anche durante le esposizioni prolungate al sole. Di solito, non mancano neanche i componenti antiossidanti.

Molto spesso questi solari, in crema, spray o stick, sono formulati per una protezione ad ampio spettro (per schermare da raggi UVA e raggi UVB), ma anche per resistere all'acqua (waterproof o very waterproof). Alcuni di questi prodotti contengono particelle micropigmentate per evitare l'effetto "fantasmino", mentre altri assicurano una abbronzatura veloce e sicura.

Infine, una crema solare multifunzione può includere anche un basso livello di filtri chimici, sostanze altamente funzionali alla protezione del sole ma meno salutari dal punto di vista dell'assorbimento da parte della pelle, e dal punto di vista della dispersione in acqua (sono spesso inquinanti).

Insomma: non tutte le creme solari multifunzione sono create uguali, ma di certo, controllando con attenzione gli ingredienti al loro interno (facciamo sempre attenzione all'ordine in cui sono menzionati, che ne determina anche la quantità: più in alto sono, più ingrediente troveremo nella formula), possiamo farci un'idea generale di cosa ci stiamo spalmando.