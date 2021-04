Crema Solare per Bambini: le Migliori per la pelle di Neonati e Bimbi piccoli

Come Proteggere la Pelle dei Bambini al Sole Prodotti e Consigli per un'Esposizione Sicura Neonati 0-6 mesi I bambini fino ai 6 mesi non devono stare al sole, poiché la loro pelle è estremamente delicata e vulnerabile: va evitata l'esposizione diretta e indiretta, se si soggiorna in ambienti con elevato riverbero solare. Bambini 6-36 mesi L'attenzione deve essere altissima fino ai 3 anni d'età: i più piccoli non andrebbero mai esposti direttamente ai raggi solari e vanno sempre protetti con indumenti, cappellino e prodotto antisolare specifico per bambini sulle zone scoperte. Va ricordato che oltre all'esposizione diretta esiste anche la radiazione riflessa del suolo (la sabbia riflette circa il 15-25% dei raggi UV, l'acqua di mare il 20%) e la radiazione diffusa del cielo. L'ombra dell'ombrellone, da sola, non è sufficiente, quindi, per garantire la protezione necessaria. Bambini 3-12 anni Dai 3 ai 12 anni di età, l'esposizione al sole deve essere limitata (mai tra le ore 11 e le 15) e, nelle calde giornate estive, non si dovrebbe mai dimenticare l'applicazione di una protezione molto alta (SPF 50+), indipendentemente dal fototipo, che: Protegga dall'azione dei raggi UVA e UVB (cioè ad ampio spettro);

(cioè ad ampio spettro); Sia resistente all'acqua (anche indicata in etichetta come water resistant), soprattutto nel caso sia previsto un tuffo in piscina o un bagno in mare, e alla sabbia. Sulla confezione della crema solare per bambini, l'ampio spettro è accompagnato dal simbolo che specificamente attesta una adeguata copertura anche verso gli UVA (un bollino circolare con la scritta UVA). Diciture come "schermo totale" o "protezione totale" non sono, invece, più consentite. Crema Solare per Bambini: quali caratteristiche? I prodotti solari specifici per bambini devono rispettare caratteristiche di delicatezza e purezza, tali da non creare problemi soprattutto nel caso di cute particolarmente sensibile e con tendenza atopica. La formulazione ideale dovrebbe essere, quindi, priva di conservanti (come i parabeni), coloranti, nickel, profumi e sostanze allergizzanti. Protezione UV ad Ampio Spettro (UVA/UVB) I filtri solari assorbono o riflettono i raggi UV. Generalmente, il numero SPF indica solo l'efficacia di una protezione solare contro i raggi UVB (quindi contro le scottature solari). Per difendere la pelle sia dai raggi UVB che UVA, cercare una protezione solare che possa fornire protezione UV ad ampio spettro (UVA/UVB). Queste indicazioni sono presenti in etichetta o sulla confezione del prodotto solare. Crema Solare per Bambini: Filtri Chimici o Fisici? I filtri fisici, come il biossido di titanio, funzionano come uno schermo che riflette e disperde i raggi UV, mentre quelli chimici li assorbono e li rilasciano sotto forma di calore. I solari che li combinano offrono un ampio spettro di protezione; quelli che contengono solo filtri fisici sono indicati per le pelli più sensibili e delicate, come quelle dei bambini.

Quando e Come Applicare la Crema Solare Un uso scorretto della crema solare per bambini può diminuirne drasticamente la loro funzione. Per ottimizzare l'effetto protettivo: Il solare deve essere distribuito sempre sul viso e sul corpo, almeno mezz'ora prima dell'esposizione, affinché i filtri possano attivarsi;

Agitare bene il contenitore e distribuire la protezione solare su tutta la pelle esposta . Prestare particolare attenzione alle zone sensibili come il naso, le orecchie e i piedi;

Applicare una quantità generosa e riapplicare spesso: uno strato troppo sottile di prodotto potrebbe ridurre la capacità del filtro solare di assorbire o riflettere la luce UV. La crema solare per bambini deve essere riapplicata nuovamente ogni due ore e sempre dopo il bagno, anche quando si tratta di una formula resistente all'acqua. La sudorazione, lo sfregamento con i teli da mare e le docce frequenti, infatti, riducono la capacità protettiva. L'uso della crema solare non deve essere sospeso quando la pelle inizia a colorarsi: durante l'infanzia, è importante non esporre mai la cute priva della difesa offerta dai filtri protettivi. Per ridurre le probabilità di soffrire di una sovraesposizione al sole, è consigliabile allestire delle aree giochi all'ombra ed, eventualmente, coprire con indumenti leggeri, in fibra naturale. Cos'altro è bene sapere Durata e orario dell'esposizione prevista : andrebbe evitata l'esposizione al sole durante le ore più calde del giorno, dalle 10 alle 16, quando l'intensità del sole è più elevata.

Età : i danni causati dai raggi solari sono particolarmente pericolosi per i lattanti e i bambini piccoli.

Altitudine : si stima che le radiazioni UV aumentano del 4% per ogni 1.000 metri di dislivello. Pertanto, ad altitudini più elevate, si dovrebbe applicare e riapplicare più coscienziosamente la protezione solare.

Latitudine : l'intensità del sole diventa maggiore se ci si avvicina all'equatore, quindi si dovrebbero adattare anche le proprie strategie di protezione solare.

Caratteristiche climatiche : alti livelli di temperatura e umidità innescano una maggiore traspirazione, diminuendo la potenziale efficacia delle creme solari. Attenzione anche nei giorni nuvolosi: fino al 90% dei raggi UV può passare attraverso una nuvola leggera.

Presenza di eventuali superfici riflettenti : sabbia, neve, ghiaccio e acqua possono riflettere fino all'80% dei raggi UV, intensificando l'esposizione (radiazione riflessa).

Svolgimento di gioco o altre attività all'aria aperta : indipendentemente dall'esposizione diretta e consapevole alla luce solare.

: indipendentemente dall'esposizione diretta e consapevole alla luce solare. Assunzione contemporanea di farmaci e la presenza di qualche problema di salute: possono aumentare la sensibilità al sole e rendono i bambini particolarmente sensibili alle ondate di caldo.