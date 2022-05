Crema Solare per Bambini: le Migliori per la pelle di Neonati e Bimbi piccoli

Per tali motivi, la pelle dei bambini va protetta adeguatamente con crema solare , cappellino in testa (possibilmente a tesa larga) e indumenti realizzati con fibre naturali. Una protezione ancora più efficace la si ottiene, infatti, lasciando i più piccoli all'ombra .

Infine, è necessario ricordare che le scottature solari in età pediatrica aumentano il rischio di sviluppare il melanoma ed altri tumori cutanei in età adulta .

Deve essere considerato, poi, che i bambini hanno una pelle più sottile rispetto a quella degli adulti, quindi risultano sensibili alle radiazioni ultraviolette, i quali possono penetrare più facilmente in profondità. Inoltre, il film idrolipidico che ricopre in modo naturale la pelle ed altri sistemi di protezione del corpo, come la termoregolazione , nel loro caso sono solo parzialmente sviluppati; ciò comporta un più elevato rischio di disidratazione .

Con moderazione, il sole fa bene senz'altro bene alla salute. Nei bambini, è importante soprattutto per il metabolismo della vitamina D , quindi per il corretto funzionamento dei tessuti scheletrici, ossa e denti in primis. Tuttavia, una sovraesposizione ai raggi solari può causare danni alla pelle sia a breve, che a lungo termine, perché la pelle è ancora in fase di sviluppo e le cellule che producono melanina (melanociti) sono meno reattive rispetto a quelle degli adulti. Pur avendo un numero di melanociti pari agli adulti, infatti, il loro organismo non riesce ancora a produrre correttamente la melanina , la sostanza che si attiva quando la pelle viene esposta al sole, svolgendo una funzione protettiva rispetto ai raggi UV .

Giocare all'aperto , al sole, è uno dei grandi piaceri dell'infanzia, ma i bambini necessitano di una protezione massima e specifica per difendersi dai potenziali danni alla pelle causati dall'eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti (UV). La loro pelle è, infatti, più delicata, sottile e suscettibile alle scottature , doppiamente pericolose per i più piccoli, visto che la cute ne conserva la memoria, aumentando la possibilità di conseguenze dermatologiche in età adulta .

I filtri fisici , come il biossido di titanio , funzionano come uno schermo che riflette e disperde i raggi UV, mentre quelli chimici li assorbono e li rilasciano sotto forma di calore. I solari che li combinano offrono un ampio spettro di protezione; quelli che contengono solo filtri fisici sono indicati per le pelli più sensibili e delicate, come quelle dei bambini .

I filtri solari assorbono o riflettono i raggi UV. Generalmente, il numero SPF indica solo l'efficacia di una protezione solare contro i raggi UVB (quindi contro le scottature solari). Per difendere la pelle sia dai raggi UVB che UVA, cercare una protezione solare che possa fornire protezione UV ad ampio spettro (UVA/UVB) . Queste indicazioni sono presenti in etichetta o sulla confezione del prodotto solare.

I prodotti solari specifici per bambini devono rispettare caratteristiche di delicatezza e purezza, tali da non creare problemi soprattutto nel caso di cute particolarmente sensibile e con tendenza atopica . La formulazione ideale dovrebbe essere, quindi, priva di conservanti (come i parabeni ), coloranti , nickel, profumi e sostanze allergizzanti .

Sulla confezione della crema solare per bambini, l'ampio spettro è accompagnato dal simbolo che specificamente attesta una adeguata copertura anche verso gli UVA (un bollino circolare con la scritta UVA). Diciture come "schermo totale" o "protezione totale" non sono, invece, più consentite.

Va ricordato che oltre all'esposizione diretta esiste anche la radiazione riflessa del suolo (la sabbia riflette circa il 15-25% dei raggi UV, l'acqua di mare il 20%) e la radiazione diffusa del cielo. L'ombra dell'ombrellone, da sola, non è sufficiente, quindi, per garantire la protezione necessaria.

L'attenzione deve essere altissima fino ai 3 anni d'età : i più piccoli non andrebbero mai esposti direttamente ai raggi solari e vanno sempre protetti con indumenti, cappellino e prodotto antisolare specifico per bambini sulle zone scoperte.

I bambini fino ai 6 mesi non devono stare al sole, poiché la loro pelle è estremamente delicata e vulnerabile: va evitata l'esposizione diretta e indiretta, se si soggiorna in ambienti con elevato riverbero solare.

Per ridurre le probabilità di soffrire di una sovraesposizione al sole, è consigliabile allestire delle aree giochi all'ombra ed, eventualmente, coprire con indumenti leggeri, in fibra naturale.

L'uso della crema solare non deve essere sospeso quando la pelle inizia a colorarsi: durante l'infanzia, è importante non esporre mai la cute priva della difesa offerta dai filtri protettivi.

Un uso scorretto della crema solare per bambini può diminuirne drasticamente la loro funzione. Per ottimizzare l'effetto protettivo :

Migliori Creme Solari per Bambini

Le creme solari per bambini sono in vendita nelle farmacie (o parafarmacie) come nei negozi di prodotti per l'estetica, ma anche nei supermercati e nei megastore del fitness e del benessere.

Ambre Solaire Sensitive Kids

Questo prodotto di Garnier offre una protezione solare in crema multi-resistente per bambini. Adatta a viso e corpo, IP 50+ per una protezione elevata da raggi UVB, UVA e UVA lunghi, è la soluzione ideale per pelli chiare e sensibili al sole. Resistente all'acqua fino a 80 minuti, è estremamente resistente al sudore e a sabbia, sale e cloro. La texture è leggera e facile da applicare, ben salda sulla pelle grazie alla tecnologia Netlock, 0% unta, 0% appiccicosa. Formula ipoallergenica senza profumo, parabeni o coloranti. Consigli per l'uso: applicare in modo uniforme sulla pelle asciutta immediatamente prima dell'esposizione al sole, massaggiare delicatamente fino al completo assorbimento. Applicare più volte nel corso della giornata.

Bionike Defence Sun Baby & Kid

Bionike propone un prodotto con una formula pensata per proteggere la pelle dei neonati, ma che si rivela adeguato anche come protezione solare per bambini. La crema solare Bionike protegge sia dai raggi UVA che UVB, ma è uno scherma anche dai radicali liberi che si generano dai raggi IR. Il prodotto ha un elevato livello di tollerabilità, cioè è adatto anche per coloro che hanno una pelle particolarmente sensibile. La crema ha una texture che la rende facile da stedere e per nulla appiccicosa. Sebbene abbia una eccellente resistenza all'acqua, è importante ricordarsi di applicare la crema con frequenza.

La Roche Posay Anthelios SPF50+ Gel - 250 ml

Questa crema solare di la Roche-Posay è pensata e realizzata in maniera specifica per neonati,dai 6 mesi in su, e bambini fino ai 3 anni e può essere adoperata per proteggere sia la pelle del viso sia del corpo. L'SPF indicato sulla confezione è 50+, quindi appartiene alle creme solari dalla protezione molto alta, e scherma dai raggi UVB offrendo anche un'ottima protezione dagli UVA. Oltre ad un INCI specifico per proteggere la pelle dei più piccoli, la formulazione è arricchita con burro di karité di origine naturale dall'ottimo potere idratante.

Fotoprotettore viso pediatrico SPF50+ 50ml

Questa è una protezione solare per bambini specifica per la zona viso. Appartiene alle creme che vantano una protezione solare molto alta (SPF50+) contro raggi UVB e UVA. La formulazione è fresca e idratante, si stende facilmente sulla pelle e può essere applicata anche quando è bagnata (acqua, ma anche sudore). La crema solare ISDIN ha una elevata tollerabilità e non brucia a contatto con gli occhi, aspetto da non sottovalutare dato che si tratta di un prodotto pensato proprio per i più piccoli.

Angstrom Protect Bambini

Angstrom è indicato per le pelli molto sensibili. Questo spray protettivo non solo protegge la pelle grazie ai filtri fotostabili solari UVA/UVB avanzati, ma inoltre resiste all'acqua e alla sabbia. Dermatologicamente testato: il complesso funzionale, Triple Moist Complex, ha un'azione idratante istantanea e nutriente, lasciando la cute morbida e liscia come la seta. Riduce i rischi di Con un'azione idratante immediata, intensa e di lunga durata, questo prodotto diè indicato per le pelli molto sensibili. Questo spray protettivo non solo protegge la pelle grazie ai filtri fotostabili solari UVA/UVB avanzati, ma inoltre resiste all'acqua e alla sabbia. Dermatologicamente testato: il complesso funzionale, Triple Moist Complex, ha un'azione idratante istantanea e nutriente, lasciando la cute morbida e liscia come la seta. Riduce i rischi di reazioni allergiche : i filtri UV ottimizzati contenuti nella formula attenuano il rischio di reazione allergiche, pertanto è ideale anche per pelli di bambini sensibili.

Ecco altri prodotti molto apprezzati e acquistabili online: