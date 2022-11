Le migliore creme depilatorie per uomo Non solo "roba da donne": le creme depilatorie interessano sempre più l'universo maschile. Tanti sono gli uomini che per ragioni specifiche o solamente per gusto estetico scelgono di eliminare la peluria da gambe, petto e parti intime. Sul mercato esistono diversi tipi di creme depilatorie per uomo, quelle da applicare sotto la doccia, quelle spray che agiscono in fretta e in profondità. Natale 2022 Leggete la guida e scoprite qual è la crema migliore per le vostre esigenze e tenetela d'occhio, perché potrebbe essere una bella idea regalo per Natale, magari da aggiungere ai cofanetti regalo beauty.

Creme depilatorie per il petto Iniziamo da quella parte che – insieme alle gambe – gli uomini sono soliti depilare di più. Si tratta del petto. Soprattutto coloro che tengono particolarmente alla forma fisica, che allenano con costanza pettorali e addominali, ci tengono a sfoggiare i risultati ottenuti eliminando la peluria in eccesso. In commercio esistono diversi tipi di creme depilatorie, delicate, che non irritano e che basta applicare per pochi secondi e risciacquare.

Creme depilatorie per le parti intime La depilazione intima maschile è spesso richiesta in caso di interventi o trattamenti particolari o può essere necessaria nel caso di alcuni sport o competizioni di fitness. Eliminare la peluria da zone tanto delicate, però, può risultare complesso. Fortunatamente, l'evoluzione della cosmetica ha portato alla creazione di creme depilatorie estremamente delicate, adatte anche ai punti più fragili. L'importante – e questo vale anche per le creme sopra descritte – è leggere sempre bene le istruzioni presenti all'interno della confezione e rispettare i minuti di posa indicati. Per approfondire: Regola barba e taglia capelli migliori, quali scegliere?

Creme depilatorie uomo sotto la doccia La maggior parte delle creme depilatorie di cui vi abbiamo parlato, agiscono direttamente sotto la doccia. Basta spalmarle con l'apposita spatola o direttamente con le mani, lasciare agire per il periodo indicato e risciacquare abbondantemente. Il prodotto eliminerà i peli lasciando la pelle liscia e non irritata. Per approfondire: Black Friday Amazon: le offerte per Beauty e benessere

Creme depilatorie per gambe Per una depilazione rapida e soddisfacente delle gambe, le creme depilatorie da utilizzare possono essere le stesse del petto o prodotti specifici.Tenete conto che deve trattarsi sempre di creme per pelli delicate, che non generino irritazioni e prurito, soprattutto nelle giunture e nelle zone che più si avvicinano all'inguine.

Creme depilatorie spray In alternativa, in commercio, potrete trovare anche delle creme depilatorie spray. Questo genere di creme agisce anche sui peli più corti e lascia la pelle morbida e setosa.