Come si usa la crema corpo solida? Cos'è e come è fatta

Può essere rettangolare, quadrata, ovale o avere altre forme, essere profumata oppure avere un odore neutro, essere colorata oppure presentarsi di colore giallo-giallo chiaro, in funzione degli ingredienti base utilizzati per crearla o dell'aggiunta di eventuali ingredienti coloranti.

Come è fatta e composizione

Quali ingredienti contiene una crema corpo solida?

Per essere solida, la formulazione della crema corpo non prevede l'uso di acqua. Tuttavia, in alcuni casi, grazie all'uso di tensioattivi, è possibile incorporare nella formula della crema solida piccole percentuali di acqua. In questi casi, tuttavia, la consistenza sarà leggermente più morbida rispetto alle creme corpo solide che non ne prevedono l'utilizzo.

Ad ogni modo, solitamente, la base di una crema solida è costituita da oli, burri e cere (vegetali o di origine animale) che sono solidi a temperature ambiente, quali ad esempio:

Questi ingredienti, oltre a costituire la base della crema corpo solida e a consentirne la realizzazione, sono essi stessi ingredienti attivi, dotati di proprietà emollienti, lenitive ed idratanti. Essi agiscono creando un sottile film sull'epidermide che consente di trattenere l'acqua, evitandone la dispersione.

Alla formulazione della crema corpo solida, poi, possono essere aggiunti ulteriori ingredienti per conferire al prodotto finale differenti proprietà utili per prendersi cura dei diversi tipi di pelle e per soddisfare le più svariate esigenze. Fra questi ingredienti, ricordiamo:

Naturalmente, possono essere presenti anche altri ingredienti che sebbene non esercitino un'azione diretta sulla pelle, sono indispensabili al mantenimento delle caratteristiche e per la conservazione del prodotto cosmetico (ad esempio, conservanti, tensioattivi, ecc.).