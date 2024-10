La bava di lumaca è una secrezione naturale prodotta dalla lumaca stessa, utilizzata per rigenerare i propri tessuti e proteggersi da ferite e infezioni. Questa sostanza viene integrata in creme e trattamenti cosmetici per il suo alto contenuto di sostanze benefiche come:

Le 5 migliori creme con bava di lumaca da comprare online

E ora vediamo le 5 miglioric reme con bava di lumaca disponibili su Amazon: le abbiamo scelte tra quelle più vendute eche hanno ricevuto ottime recensioni da parte di chi le ha acquistate.

Lumalux- 2 in 1, Siero e Crema con Bava Di Lumaca

Un set con due prodotti: crema e siero per una skincare completa. Il siero viso antirughe contiene il 98% di bava di lumaca biologica, acido ialuronico e aloe vera. Si consiglia di applicarlo due volte al giorno su pelle detersa di viso, collo e décolleté, massaggiando fino a completo assorbimento, seguito dalla crema Lumalux. La crema viso è nutriente e contiene il 75% di bava di lumaca biologica, curcuma, goji, burro di karité e vitamina E. Anche questa va applicata due volte al giorno, massaggiando delicatamente. L'uso combinato dei due prodotti garantirà una pelle luminosa e morbida, con la possibilità di utilizzare il siero come contorno occhi.

Nuvo' - Crema Viso Idratante H24

Questa crema idratante viso è formulata con ingredienti rigeneranti, lenitivi e antiossidanti. Contiene il 60% di bava di chiocciola, estratta a mano senza danneggiare l'animale, insieme a olio di argan, acido ialuronico, estratto di kiwi, burro di mango, olio di marula, aloe 100% bio, vitamina C, collagene marino e vitamina E. Una combinazione che aiuta a idratare, rigenerare e proteggere la pelle, mantenendola sana e luminosa.

Bioluma Bava di Lumaca Crema Viso

La crema viso alla bava di lumaca Bioluma è ricca di principi attivi funzionali, con un'alta concentrazione di bava di lumaca, acido ialuronico, collagene, vitamina E, peptide anti-age e altri estratti vegetali. È un coadiuvante efficace nel trattamento delle rughe per tutti i tipi di pelle (normale, secca, grassa e mista) e per ogni età, contribuendo a mantenere l'idratazione e a uniformare la pelle. Adatta sia per uomini che per donne, supporta il processo anti-invecchiamento per una pelle giovane e tonica. Inoltre, è 100% made in Italy, con bava di lumaca proveniente da allevamenti in Toscana.

Bio Crema con Bava di Lumaca al 65% Florence

Questa crema viso è ricca di principi bioattivi con un'alta concentrazione del 65% di bava di lumaca filtrata. Contiene allantoina, acido ialuronico, vitamine B1, B2, C ed E, rosa damascena biologica, acido glicolico, elastina, collagene, betacarotene e olio di avocado. Questi ingredienti sono preziosi per la rigenerazione della pelle e offrono efficaci proprietà antiage. La crema ha una texture leggera e setosa, ideale per un'applicazione confortevole e nutriente.

Musal Crema Viso Bava di Lumaca Bio

Una crema antirughe per uomo e donna è formulata con acido ialuronico, vitamina E e acido glicolico, per stimolare la produzione di collagene ed elastina, rassodando la pelle e riducendo visibilmente rughe, macchie e segni di invecchiamento. È una soluzione nutriente e ringiovanente per contrastare rughe e linee sottili, migliorando il tono della pelle. Grazie a vitamine e antiossidanti, offre un'idratazione profonda e duratura senza un effetto oleoso, ed è ideale anche come crema notte. La pelle risulterà morbida, liscia e luminosa, con una riduzione di rossori, infiammazioni, acne e brufoli.