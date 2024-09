Crema antirughe: quando iniziare ad usarla?

Per capire quando iniziare a mettere una crema antirughe bisogna analizzare quando inizia l' invecchiamento cutaneo : dai 25 anni in poi il nostro volto inizia a cambiare, perdendo elasticità, tonicità e progressivamente mostrando la comparsa delle prime rughe . Per una skincare anti-age che faccia effetto e mostri tutti i suoi benefici è importante non attendere troppo e iniziare fin dai 25-30 anni di età con soluzioni ad hoc, per poi acquistare prodotti adatti alla propria fascia d'età.

La crema antirughe andrebbe applicata due volte al giorno : la mattina, dopo la regolare detersione e la sera dopo la beauty night routine. Bisogna prendere in considerazione che ci sono delle differenze tra crema giorno e crema notte , prestando poi attenzione a come applicarla per ottenere il massimo dal principio attivo.

Non meno importante l' esposizione al sole e ad un ambiente molto inquinato: questi fattori (e in modo particolare i raggi UV) vanno a danneggiare il collagene e l'elastina, proteine responsabili della tonicità della pelle . Collo, viso, mani e contorno occhi sono le prime zone esposte e colpite dal processo.

La crema antietà invece non si limita a combattere le rughe, ma punta a prevenire e ridurre una serie di segni legati all'invecchiamento , come la perdita di tono, l'elasticità ridotta, la comparsa di macchie scure e la disidratazione. Spesso sono persino efficaci contro il fotoinvecchiamento .

La difficoltà principale si trova nell'obiettivo specifico e nella gamma di benefici che ciascun prodotto offre. La crema antirughe è pensata per trattare e ridurre la comparsa delle rughe e delle linee sottili ; lo scopo è quello di levigare la pelle e migliorarne l'elasticità, agendo in modo mirato sui segni visibili dell'invecchiamento.

Come deve essere una buona crema antirughe?

Stimolare la produzione di collagene e il rinnovamento cutaneo;

Ingredienti attivi per ridurre le rughe;

Formulazione idratante;

Proteggere dai danni provocati dai radicali liberi;

Schermare dai raggi UV;

Avere una buona texture.

Una buona crema antirughe deve rispondere a una serie di criteri fondamentali per essere realmente efficace. La qualità dipende sia dalla combinazione di ingredienti attivi, sia dalla sua capacità di rispondere alle esigenze specifiche della pelle.

Per prima cosa deve stimolare la produzione di collagene. Si tratta di una proteina essenziale che mantiene la pelle tonica e compatta; con l'avanzare dell'età, la produzione naturale diminuisce, portando alla comparsa di rughe e perdita di elasticità. Gli ingredienti che ne favoriscono la produzione, come il retinolo o i peptidi, devono essere presenti nella formulazione per sostenere il processo di rinnovamento cutaneo.

La pelle ben idratata appare più liscia e rimpolpata, e questo effetto può contribuire a ridurre la visibilità delle rughe. Ingredienti quali l'acido ialuronico sono noti per la loro straordinaria capacità di rendere la pelle più elastica e rimpolpata.

L'efficacia dipende poi dalla presenza di antiossidanti, che proteggono la pelle dai danni causati dai radicali liberi, cioè quelle molecole instabili prodotte principalmente da fattori esterni come l'inquinamento, l'esposizione ai raggi UV e il fumo. Gli antiossidanti come la vitamina C, la vitamina E ed il coenzima Q10 sono ingredienti chiave per neutralizzare i radicali liberi, proteggendo la pelle e prevenendo la formazione di nuove rughe.

L'esposizione al sole è una delle principali cause dell'invecchiamento precoce. I raggi UV danneggiano la pelle, creando rughe, macchie scure e generando perdita di elasticità. Per questo motivo, molte creme antirughe includono un filtro solare con SPF per proteggere la pelle dai danni futuri.

Per ultimo, ma non meno importante dovrebbe avere una texture che si adatta al tipo di pelle di chi la utilizza. Per le pelli secche, una crema più ricca e nutriente può aiutare a fornire l'idratazione necessaria, mentre per le pelli grasse o miste, è preferibile una formula più leggera e a rapido assorbimento che non ostruisca i pori o lasci una sensazione di pesantezza.

