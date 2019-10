Crema antirughe: come scegliere la migliore

Dai 30 anni in poi, gli esperti di cosmetica consigliano l'uso di una crema antirughe che prevenga i segni dell'età e mantenga la pelle elastica e liscia più a lungo.

Le creme anti-age intervengono sul naturale invecchiamento cutaneo non arrestandolo - cosa impossibile - ma rallentando la comparsa di prime rughe e segni dell'età e, prima ancora di tutto questo, prendendosi cura in modo sano di viso e collo.

Utilizzare con costanza una crema antirughe è la migliore abitudine per volersi bene, mantenere a pelle giovane, sentirsi a proprio agio davanti allo specchio.

Per approfondire:

Crema antirughe, come agisce

Oltre ad idratare, a coccolare e lenire la pelle, la crema antirughe è ricca di antiossidanti e di principi attivi in grado di intervenire - senza rischi - sui segni naturali dell'età. La crema anti-age, dunque, non fa miracoli, ma è un prezioso aiuto per le donne, già dai 30 anni e, anche prima. Con il passare degi anni, infatti, il viso inizia a diminuire la produzione di collagene, dunque la pelle diviene meno elastica e soggetta alla comparsa delle cosiddette rughe.

Sul mercato sono ormai tantissimi i prodotti anti-age da acquistare, ecco una selezione di creme antirughe da comprare su Amazon:

Crema antirughe rassodante

Photo Courtesy

Tra i prodotti antirughe consigliati da Amazon, c'è Iduncare Firiming Facial Cream. Una crema antirughe dotata di un avanzato sistema anti-invecchiamento che rende la pelle elastica e giovane a lungo. La formula Age Recovery agisce in profondità sulle rughe persistenti e le macchie dell'età combinando Acido Ialuronico e Vitamina C con una miscela naturale di estratti di erbe e fiori contenenti Ginseng, Ganoderma Lucidum, Rodiola Rosa e Aloe. Adatta a tutti i tipi di pelle.

Crema antirughe al retinolo

Photo Courtesy

Poppy Austin propone una crema anti-age al retinolo lussureggiante e vellutata. Si tratta di un prodotto di cosmetica ricco di vitamine e di antiossidanti naturali, con il 2,5% di retinolo, in grado di proteggere le cellule della pelle dagli agenti atmosferici e di difenderle da danni futuri. La crema contiene ricco burro di Karité, olio di jojoba in grado di trasformare la secchezza in un'idratazione lussureggiante. Adatta a uomini e donne, con qualsiasi tipo di pelle, ideale per combattere i danni causati dai radicali liberi ed i segni di un invecchiamento precoce.

Bio siero viso antirughe

Photo Courtesy

Un siero viso biologico, a base di Acido Ialuronico e Vitamina C. E' il bio siero Florence - da poter abbinare anche ad altri prodotti anti-age della stessa gamma - dall'effetto antiossidante, in grado di migliorare la sintesi del colagene e di ridurre i danni alla pelle provocati dai raggi UV. Un bio siero viso vegano e cruelty free, non testato sugli animali. Un prodotto naturalmente privo di parabeni, siliconi, alcol, riempitivi e fragranze artificiali.

L'Oreal Paris Revitalift Laser X3

Photo Courtesy

L'Oreal Paris, esperta nella cura della pelle da oltre 30 anni, propone la sua Revitalift Laser X3, un prodotto che punta a sublimare la bellezza delle donne, anche al comparire dei primi segni dell'età. Un trattamento potente anti-età, specifico per il contorno occhi e arricchito in acido ialuronico e pro-xylane per correggere le rughe, ritendere la pelle e per un'azione drenante. Disponibile su Amazon anche in confezione da 2 flaconi.

Contenuto sponsorizzato: My-personaltrainer.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, My-personaltrainer.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.