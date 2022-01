Creme antirughe migliori

Dai 30 anni in poi, gli esperti di cosmetica consigliano l'uso di una crema antirughe che prevenga i segni dell'età e mantenga la pelle elastica e liscia più a lungo.

Le creme anti-age intervengono sul naturale invecchiamento cutaneo non arrestandolo - cosa impossibile - ma rallentando la comparsa di prime rughe e segni dell'età e, prima ancora di tutto questo, prendendosi cura in modo sano di viso e collo (per il quale esistono prodotti specifici).

Utilizzare con costanza una crema antirughe, abbinata possibilmente ad un siero antirughe o a creme filler antirughe, è la migliore abitudine per volersi bene, mantenere a pelle giovane, sentirsi a proprio agio davanti allo specchio. Una crema antirughe fa una bella figura se inserita in un cofanetto beauty natalizio, ma anche se inserita in una lista di regali per amanti del benessere.

Crema antirughe, come agisce

Oltre ad idratare, a coccolare e lenire la pelle, la crema antirughe è ricca di antiossidanti e di principi attivi in grado di intervenire - senza rischi - sui segni naturali dell'età. La crema anti-age, dunque, non fa miracoli, ma è un prezioso aiuto per le donne, già dai 30 anni e, anche prima. Con il passare degi anni, infatti, il viso inizia a diminuire la produzione di collagene, dunque la pelle diviene meno elastica e soggetta alla comparsa delle cosiddette rughe.

