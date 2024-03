Crema antimacchie ideale: cosa deve contenere?

Per fare ciò, una crema antimacchie ideale deve contenete specifici ingredienti che siano in grado di contrastare l'accumulo del pigmento melanico che dà origine alle macchie scure, ma non solo. Una crema antimacchie, infatti, può avere una formulazione ben più complessa e contenere altri ingredienti attivi che conferiscono al prodotto finale differenti proprietà.

La crema antimacchie serve per prevenire le discromie cutanee iperpigmentate (macchie scure sulla pelle) che si possono manifestare sul volto e per attenuare quelle che già si sono sviluppate.

In questo contesto, tuttavia, è opportuno precisare che non esiste una definizione univoca di crema antimacchie ideale e che ciascuna persona può trovarsi a proprio agio con prodotti diversi.

Composizione e ingredienti

Come è fatta una crema anti macchie?

Una crema contro le macchie scure sulla pelle deve contenere ingredienti che siano in grado di agire sulle iperpigmentazioni cutanee, in altri termini, deve contenere ingredienti schiarenti o depigmentanti. Questi ingredienti agiscono in maniera più o meno diretta sulla melanina il cui accumulo è responsabile delle discromie di cui sopra.

Nella realizzazione di una crema anti macchie, tuttavia, possono essere utilizzati anche ingredienti che favoriscono il rinnovamento cellulare attraverso un meccanismo di esfoliazione, anch'esso utile per eliminare le macchie scure già formate, benché in questo caso non si possa propriamente parlare di un effetto schiarente o depigmentante.

Oltre a ciò, alla formulazione di una crema anti macchie possono essere aggiunti ingredienti capaci di conferirle ulteriori proprietà al fine di ottenere un prodotto che possa essere in grado di rispondere a differenti esigenze.

Infine, ciò che non può mancare nella formulazione di un crema anti macchie, così come nella formulazione di qualsiasi altro cosmetico, sono gli eccipienti. Si tratta di sostanze che non esercitano una vera e propria azione sulla problematica che si vuole combattere, ma che sono indispensabili per mantenere la formulazione e le caratteristiche del prodotto, così come per veicolare gli ingredienti attivi.

Sostanze schiarenti e depigmentanti

Le sostanze schiarenti o depigmentanti sono in grado di agire sulle macchie cutanee espletando la loro azione alla base del problema, ossia ostacolando l'accumulo della melanina. Tale ostacolo può essere realizzato mediante due differenti meccanismi d'azione: attraverso l'interferenza con il trasporto della melanina dai melanociti (le cellule che la producono) alle cellule più superficiali della pelle (i cheratinociti), oppure attraverso l'inibizione della sintesi del pigmento melanico da parte dei melanociti.

Le sostanze ad attività schiarenti e depigmentanti che si possono incorporare in una crema antimacchie sono diverse, fra queste ricordiamo:

Acido azelaico : si tratta di un acido dicarbossilico saturo che, in natura, si trova in piante come l'orzo, il frumento e la segale; inoltre è prodotto dal lievito Malassezia furfur. Viene utilizzato in creme antimacchie in quanto capace di interferire con la sintesi della melanina da parte dei melanociti attraverso l'inibizione dell'enzima tirosinasi.

: si tratta di un acido dicarbossilico saturo che, in natura, si trova in piante come l'orzo, il frumento e la segale; inoltre è prodotto dal lievito Malassezia furfur. Viene utilizzato in creme antimacchie in quanto capace di interferire con la sintesi della melanina da parte dei melanociti attraverso l'inibizione dell'enzima tirosinasi. Niacinamide : anche nota come vitamina P3, vitamina PP o nicotinammide, la niacinamide è una sostanza di origine naturale che, all'interno di creme antimacchie, viene utilizzata per la sua capacità di interferire con il trasporto della melanina dai melanociti che l'hanno prodotta allo strato più superficiale della pelle. La niacinamide è anche un noto antiossidante.

: anche nota come vitamina P3, vitamina PP o nicotinammide, la niacinamide è una sostanza di origine naturale che, all'interno di creme antimacchie, viene utilizzata per la sua capacità di interferire con il trasporto della melanina dai melanociti che l'hanno prodotta allo strato più superficiale della pelle. La niacinamide è anche un noto antiossidante. Vitamina C : conosciuta anche come acido ascorbico, la vitamina C - oltre ad essere dotata di importanti proprietà antiossidanti - è altresì in grado di interferire con la sintesi della melanina e di favorire e stimolare il ricambio cellulare.

: conosciuta anche come acido ascorbico, la vitamina C - oltre ad essere dotata di importanti proprietà antiossidanti - è altresì in grado di interferire con la sintesi della melanina e di favorire e stimolare il ricambio cellulare. Acido kojico (o acido cogico): si tratta di un'altra sostanza di origine naturale il cui impiego all'interno di creme antimacchie è giustificato dalla sua capacità di interferire con la produzione del pigmento melanico.

(o acido cogico): si tratta di un'altra sostanza di origine naturale il cui impiego all'interno di creme antimacchie è giustificato dalla sua capacità di interferire con la produzione del pigmento melanico. Arbuitina : si tratta di una sostanza schiarente anch'essa di origine naturale, poiché presente nelle foglie di diverse piante, quali uva ursina, mirtilli, lamponi, ecc. Viene usata nella formulazione di creme contro le macchie scure del viso per la sua capacità di inibire l'enzima tirosinasi, quindi di ostacolare la sintesi di melanina.

: si tratta di una sostanza schiarente anch'essa di origine naturale, poiché presente nelle foglie di diverse piante, quali uva ursina, mirtilli, lamponi, ecc. Viene usata nella formulazione di creme contro le macchie scure del viso per la sua capacità di inibire l'enzima tirosinasi, quindi di ostacolare la sintesi di melanina. Glicirrizina : si tratta di una sostanza schiarente di origine naturale contenuta nella radice della liquirizia. Ostacola la produzione della melanina e per questo può essere utilizzata nella realizzazione di creme anti macchie.

: si tratta di una sostanza schiarente di origine naturale contenuta nella radice della liquirizia. Ostacola la produzione della melanina e per questo può essere utilizzata nella realizzazione di creme anti macchie. Nonapeptide-1 : si tratta di un peptide biomimetico di origine sintetica capace di interferire con la sintesi della melanina e, per questa ragione, può trovare impiego all'interno di prodotti ad azione antimacchie.

: si tratta di un peptide biomimetico di origine sintetica capace di interferire con la sintesi della melanina e, per questa ragione, può trovare impiego all'interno di prodotti ad azione antimacchie. Retinolo: il retinolo è un derivato della vitamina A capace di interferire con il trasporto della melanina alle cellule più superficiali della cute. Oltre a ciò, il retinolo promuove anche un aumento della rigenerazione cutanea.

Sostanze esfolianti

Le sostanze esfolianti possono rientrare a pieno titolo nella composizione di una crema antimacchie per via della modalità con cui agiscono. Anche se non intervengono sul pigmento melanico, infatti, gli ingredienti esfolianti sono in grado di promuovere il turnover cellulare, accelerando i naturali processi di rinnovamento cutaneo e favorendo l'eliminazione delle cellule più superficiali della cute nelle quali il pigmento melanico si è accumulato. In particolare, fra gli esfolianti che possono essere utilizzati, ricordiamo gli alfa-idrossiacidi (AHA), anche noti come acidi della frutta, fra cui ritroviamo l'acido lattico e l'acido glicolico.

Altri ingredienti

All'interno di una crema antimacchie, oltre agli ingredienti di cui sopra, possono essere addizionate ulteriori sostanze attive, quali:

Idratanti , indispensabili per fornire alla pelle l'idratazione di cui necessita. Fra gli ingredienti idratanti più noti, ritroviamo senz'ombra di dubbio l'acido ialuronico.

, indispensabili per fornire alla pelle l'idratazione di cui necessita. Fra gli ingredienti idratanti più noti, ritroviamo senz'ombra di dubbio l'acido ialuronico. Nutrienti ed emollienti , utili soprattutto (ma non esclusivamente) per la cura di pelli secche e disidratate.

, utili soprattutto (ma non esclusivamente) per la cura di pelli secche e disidratate. Antiossidanti , utili per contrastare l'azione dei radicali liberi e i danni da essi indotti sulla pelle; fra gli antiossidanti maggiormente conosciuti ritroviamo la vitamina E e il coenzima Q10 o ubiquinone.

, utili per contrastare l'azione dei radicali liberi e i danni da essi indotti sulla pelle; fra gli antiossidanti maggiormente conosciuti ritroviamo la vitamina E e il coenzima Q10 o ubiquinone. Ingredienti ad azione antiage , utili per contrastare rughe e segni del tempo che si possono manifestare sul volto.

, utili per contrastare rughe e segni del tempo che si possono manifestare sul volto. Filtri UV, indispensabili per proteggere la pelle dalla dannosa azione dei raggi UV. In particolare, vengono addizionati alla formulazione di creme antimacchie da usare durante il giorno.

Nota bene Quanto sopra riportato non intende essere un elenco esaustivo di tutte le sostanze che possono essere utilizzate per formulare una crema antimacchie, ma un esempio degli ingredienti più noti che possono essere impiegati in questo senso.

