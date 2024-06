Per cosa viene usato l'ossido di zinco? La crema all'ossido di zinco viene usata sulla pelle allo scopo di lenirla e proteggerla. Se consigliata da un dermatologo è la soluzione ideale per molteplici problematiche cutanee. Ciò si deve alle sue proprietà benefiche: antinfiammatorie, antibatteriche, anti-prurito, astringenti e anti-frizione.

A cosa serve la crema all'ossido di zinco? Ridurre l'acne;

Ridurre gli arrossamenti;

Ridurre i brufoli;

Lenire e ridurre le dermatiti;

Lenire e ridurre gli eritemi;

Lenire e ridurre gli eritemi solari;

Lenire e ridurre le Eruzioni cutanee. Posto che è fondamentale consultare un dermatologo prima di applicare qualsiasi prodotto con scopo curativo, molti studi dimostrano che la crema all'ossido di zinco è davvero efficace sui problemi appena elencati. Questo perché, come abbiamo già detto, vanta un potere lenitivo e protettivo, ma anche antibatterico. È il motivo per cui viene consigliata per contrastare acne (compresa quella da stress) e brufoli: riesce a evitare la proliferazione di batteri e altri microorganismi, che sono alla base delle infezioni. È indicata anche per combattere gli arrossamenti e per le dermatiti, perché lo zinco, come dimostra lo studio Zinc Therapy in Dermatology: A Review è in grado di svolgere un'azione antisettica e antinfiammatoria, in grado di ridurre in maniera evidente le imperfezioni della pelle del viso, in modo delicato. Ancora, la crema all'ossido di zinco è forte di una ben certificata azione antiossidante, per questo è molto efficace in caso di eritemi: quando ne affronta uno, la pelle è maggiormente esposta alla produzione di radicali liberi e il composto riduce i danni dello stress ossidativo. Infine, è l'ideale per contrastare le eruzioni cutanee, perché riduce l'infiammazione interna, che è alla base dell'irritazione visibile. Il bruciore viene placato, insieme con il prurito e la generale sensazione di calore.

Quando mettere l'ossido di zinco? In genere, è bene mettere la crema all'ossido di zinco previo consulto medico, anche se sono svariati i casi in cui la si può applicare. Questo prodotto rappresenta infatti un valido aiuto contro piccole ferite, da applicare sulla parte danneggiata e coprendo il tutto con una garza. Impacchi e specifiche bende medicate a base di questa crema, inoltre, possono garantire sollievo in caso di edemi, gonfiori degli arti inferiori e non solo: il medico potrebbe anche decidere di indicarla in caso di contusioni, distorsioni ed ematomi.

Come mettere la crema all'ossido di zinco? Si consiglia di applicare una quantità di prodotto sufficiente a coprire l'intera area da trattare. Quest'ultima andrà poi massaggiata con cura e delicatezza. Si può sfruttare la crema ogni volta che si desidera, in caso di piccole ferite da ustione, irritazioni cutanee e pelle screpolata. L'area trattata non dovrà essere poi ricoperta con una fasciatura o altra medicazione, a meno che non sia indicato da un medico. Si sconsiglia di utilizzare altri farmaci sulle aree trattate, così come di applicare l'ossido di zinco topico su ferita profonde o ustioni gravi, senza consultare una figura professionista.

Quando non usare l'ossido di zinco? Abbiamo indicato come l'ossido di zinco sia un alleato fondamentale in molti casi. Occorre però sottolineare ancora una volta quanto sia importante rivolgersi a un dermatologo in casi gravi. Mai agire in autonomia, applicando creme o unguenti all'ossido di zinco su ferite molto profonde. Lo stesso dicasi in casi di ustioni molto serie.