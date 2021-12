Trapianto di Capelli: Quanto Costa?

Generalità

Grazie agli eccellenti risultati mostrati da alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e della politica, il trapianto di capelli è divenuto uno degli interventi di chirurgica estetica più richiesti.

L'affinamento delle tecniche chirurgiche e l'allargamento dell'offerta hanno portato ad una riduzione generalizzata dei costi; inoltre, un po' come succede per l'implantologia dentale, sono sempre più numerosi i pacchetti all-inclusive per sottoporsi al trapianto di capelli all'estero ad un costo nettamente inferiore.

Per ovvi motivi, tale eventualità dev'essere valutata con particolare prudenza. Solamente se ben eseguito e con le metodiche appropriate, infatti, il trapianto di capelli può produrre risultati estetici soddisfacenti e durevoli nel tempo. Il tutto è strettamente legato all'abilità del chirurgo, per cui è importante rivolgersi ad operatori ben noti ed esperti della tecnica. E' una regola di comportamento saggia dubitare di chi propone trapianti di capelli a costi particolarmente contenuti e richiedere tutte le informazioni necessarie quando il tariffario è superiore alla media; anche il passaparola può essere d'aiuto.

Non bisogna inoltre dimenticare che stiamo pur sempre parlando di un intervento chirurgico, che viene eseguito in anestesia locale (ed eventuale sedazione) e richiede il rispetto di particolari norme pre- e post-operatorie al fine di evitare pericolose infezioni.

L'autotrapianto - o più semplicemente trapianto - è l'unica soluzione per ridare capelli (e sorriso) agli individui affetti da alopecia androgenetica avanzata. L'alternativa, in questi casi, è data dai parrucchini e dagli innesti di capelli artificiali (tecnica ormai in disuso per i grossi limiti e per il rischio di effetti collaterali non di poco conto).