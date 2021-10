Preparare la pelle all' inverno significa anche difenderla da un nemico insidioso: l' inquinamento ambientale . Nei mesi più freddi, infatti, lo smog raggiunge il picco nelle grandi città, mettendo a dura prova l'equilibrio della superficie cutanea, esposta agli inquinanti fuori e persino dentro casa. Come risultato, la pelle diventa opaca e accumula impurità, senza trascurare il fatto che tende ad invecchiare precocemente per azione dei radicali liberi e dello stress ossidativo . Fortunatamente, è possibile prevenire questi effetti nocivi con la giusta skin care routine e gli alleati cosmetici più efficaci: dalle creme con scudi anti-pollution ai detergenti che purificano la pelle dalle polveri sottili, fino ai sieri booster che aumentano la resistenza alle aggressioni ambientali.

Il ruolo fondamentale di un cosmetico anti-smog consiste nel creare una barriera invisibile , ma potente, capace d'impedire agli inquinanti di rimanere sulla superficie cutanea. Al contempo, devono proteggere la pelle da altri attacchi ambientali (come i raggi UV ) e garantire l'idratazione indispensabile all'integrità della barriera cutanea, da cui dipendono compattezza, luminosità e freschezza. Per questo, i trattamenti cosmetici anti-inquinamento prevedono generalmente nella loro formulazione degli antiossidanti altamente concentrati, per sostenere i naturali meccanismi di difesa contro i radicali liberi. Gli inquinanti nell'aria accelerano, infatti, le reazioni di ossidazione, che portano la cute ad invecchiare prima , segnandosi con rughe e macchie , ma non solo: lo smog è responsabile di un colorito spento e di un incarnato poco vitale.

Le formulazioni destinate al trattamento per il giorno , poi, dovrebbe prevedere un filtro solare ( SPF ) . Gli effetti dannosi dell'inquinamento si sommano, infatti, a quelli provocati dai raggi ultravioletti , aumentando le reazioni di ossidazione a livello cutaneo. Ricordiamo che questo fenomeno predispone ad un invecchiamento precoce che si rende evidente per la comparsa di rughe e macchie.

Per quanto riguarda l'idratazione, le scelte possono essere diverse: dalle creme, ideali anche come basi per il trucco, ai sieri da usare soli o con i consueti prodotti di cura.

Pulire la pelle con un detergente specifico è il modo più efficace per facilitare la rimozione di sporco, detriti e sebo in eccesso, inquinanti e cellule morte che ostruiscono i pori e possono contribuire ad esacerbare imperfezioni cutanee, come punti neri e brufoli .

La prima mossa per purificare la pelle in profondità consiste nella detersione , da eseguire alla mattina e alla sera. Meglio optare per formule non aggressive, capaci di rimuovere il sebo superficiale e le impurità, senza depauperare il biofilm cutaneo .

Cosmetici Anti-Inquinamento: Prodotti online

Clinians Attiva Energizzante Viso Illuminante

Tra i prodotti consigliati per proteggere la pelle dall'inquinamento e per contrastare il colorito spento, c'è la crema di illuminante di Clinians. Pensata per fornire energia alla pelle del viso tutte le volte che se ne ha la necessità, la crema aiuta a migliorare l'idratazione e la tonicità della pelle, ripristinando così la sua naturale luminosità. Perfetta come base per il trucco, la crema di Clinians è a base di Vitamina C ed è indicata per qualsiasi età e per qualsiasi tipo di pelle.

Neutrogena Hydro Boost

Per avere una pelle dall'aspetto sano e per contrastare i danni causati da stress, fattori ambientali e inquinamento, un'ottima soluzione può essere anche la crema Neutrogena Hydro Boost, pensata per favorire l'idratazione, rafforzare il naturale schermo protettivo della pelle ma anche per proteggere il viso dai danni dei raggi UV. Formulata con acido ialuronico, questa crema rimpolpa infatti la pelle idratandola in profondità e, giorno dopo giorno, ne rafforza la naturale barriera protettiva affinché possa difendersi dalle aggressioni esterne. In più la sua formula arricchita con agenti antiossidanti è particolarmente indicata per contrastare i danni causati dall'inquinamento.

Mediterranea - Cityzen Detox Cream

Infine, un ottimo trattamento anti-inquinamento per la pelle può essere CityZen Detox Cream di Mediterranea, una crema studiata per difendere la pelle degli agenti esterni, dal foto invecchiamento ma anche dai danni causati dalla luce blu emessa da computer e smartphone. Alla base un mix di estratti vegetali che difendono la pelle dall'accumulo di tossine e rafforzano le difese contro lo stress ossidativo. Idratante e ossigenante, la crema migliora l'aspetto della pelle giorno dopo giorno, lasciando l'incarnato uniforme e più luminoso.

Contenuto sponsorizzato: My-personaltrainer.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, My-personaltrainer.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.