A cosa serve il balsamo per i capelli? Il balsamo per capelli ha come scopo quello di idratare la chioma rendendola più luminosa, morbida e setosa. Non bisogna sottovalutare i suoi benefici: scegliendo le corrette formulazioni, infatti, può anche ravvivare le lunghezze e migliorare la tenuta della piega.

Cosa accade ai capelli quando non si usa il balsamo? Diventano più secchi e opachi;

Si spezzano più facilmente;

Aumentano i nodi e sono più difficili da districare;

La chioma appare meno setosa. Quando non si utilizza il balsamo, i capelli possono diventare più secchi e fragili tanto da sembrare paglia perché il prodotto svolge una funzione fondamentale: sigilla le cuticole del capello, trattenendo l'idratazione e proteggendo la fibra capillare. Privandosene i capelli rimangono esposti agli agenti esterni, tra cui inquinamento, umidità e raggi UV, rendendoli più vulnerabili e richiedendo poi il supporto di prodotti rinforzanti. Si nota poi una maggiore difficoltà nello spazzolarli e nel districarli. Le cuticole aperte favoriscono la formazione di nodi, che possono portare a stress meccanico durante la pettinatura. Non va sottovalutato l'aspetto: la chioma apparirà più opaca, meno setosa e perderà al tempo stesso sia morbidezza sia lucentezza. Nel tempo, l'assenza di un trattamento idratante e protettivo può far peggiorare l'aspetto generale della capigliatura. I capelli trattati chimicamente, colorati o decolorati, sono particolarmente a rischio, poiché il loro equilibrio naturale è già compromesso. Anche chi utilizza regolarmente strumenti di styling, come phon o piastra, noterà un aumento della secchezza e delle doppie punte senza l'uso del balsamo.

Perché usare il balsamo? Migliora l'idratazione;

Rende i capelli più morbidi e luminosi;

Aiuta a districare i nodi e ne riduce la produzione;

Riduce l'effetto crespo. Il balsamo è un alleato indispensabile per mantenere i capelli sani, morbidi e facili da gestire. Spesso, il solo shampoo non è sufficiente, poiché il lavaggio elimina le impurità ma può lasciare le lunghezze esposte e vulnerabili. Il prodotto, grazie alla sua formulazione specifica, svolge un'azione protettiva e nutriente, aiutando a sigillare le cuticole e a trattenere l'idratazione. Risulta particolarmente utile per chi ha capelli secchi, crespi o trattati chimicamente. Applicandolo regolarmente, aiuta a rendere i capelli resistenti alla rottura, più facili da districare e meno inclini all'effetto crespo.

Il balsamo si applica subito dopo aver lavato i capelli con lo shampoo, preferibilmente quando sono ancora umidi. Basterà distribuirlo sulle lunghezze e sulle punte, evitando la radice per non appesantirla. Va lasciato in posa secondo le indicazioni presenti sulla confezione che cambiano da prodotto a prodotto. L'ultimo step è quello di risciacquare con cura per rimuovere ogni traccia residua dopo che i nutrienti hanno compiuto la loro azione.

Cosa succede se lavo i capelli solo con acqua? Normalmente i capelli si lavano con acqua, shampoo e applicando poi balsami o trattamenti specifici. In caso di lavaggi frequenti però c'è chi preferisce utilizzare solamente acqua. Senza un detergente non si riusciranno a rimuovere tutte le tracce di sporco e impurità; in più l'acqua contiene calcare che può stressare e danneggiare le lunghezze disidratandole e rendendole opache. Il lavaggio con sola acqua per essere efficace deve essere intervallato a quello tradizionale con detergenti e ha bisogno di massaggi accurati di pulizia della cute.

Un prodotto non esclude l'altro. Il balsamo va utilizzato più o meno ad ogni lavaggio con una frequenza di 2/3 volte a settimana applicando una noce sulle lunghezze. La maschera può essere utilizzata in combo con il balsamo ma non per forza ad ogni lavaggio; solitamente è un trattamento profondo che viene scelto settimanalmente per nutrire in modo più profondo o combattere secchezza, crespo e altre problematiche comuni per i capelli. L'ordine corretto di applicazione è shampoo, balsamo e infine maschera avendo cura di risciacquare tutto con cura.

Cosa usare se non si ha il balsamo per capelli? Se non si ha il balsamo a disposizione, è possibile ricorrere a delle soluzioni alternative. L'olio di cocco per capelli è un valido sostituto: basta applicarne una piccola quantità sulle lunghezze per ottenere un effetto idratante e districante. Altre alternative naturali efficaci per il benessere dei capelli che aiutano nella luminosità e nel nutrimento sono l'olio di lino e quello di mandorle dolci. Ancor meglio il burro di karitè e di cacao che regalano un trattamento super nutriente.