Esistono alternative valide al botox? Sul mercato esistono una quantità di soluzioni pensate appositamente per evitare le iniezioni di tossina botulinica ad effetto rimpolpante e ringiovanente. Creme viso effetto botox, ma anche trattamenti specifici per la produzione di collagene, elastina e acido ialuronico: il trend è quello del notox, e oltre ai cosmetici prevede tecniche come la biorivitalizzazione o la radiofrequenza, ma anche gli esosomi.

Perché si fa ricorso al botox? Generalmente si ricorre al botox per appianare con una semplice iniezione gli effetti dell'invecchiamento cutaneo sul viso. Combinato a una solida skincare routine, può essere una soluzione da valutare con attenzione con il proprio chirurgo estetico in caso non ci si sentisse a proprio agio quando ci si guarda allo specchio. Il botox è una soluzione veloce ed efficace, ma non risolutiva, per il trattamento delle rughe, e in particolare quelle d'espressione della parte superiore del viso. Con alcune iniezioni è possibile ridurre visibilmente le zampe di gallina (rughe perioculari) e le rughe glabellari (quelle presenti sulle sopracciglia o quelle naso-labiali). Gli effetti del botox si manifestano entro 3-4 giorni dalle iniezioni, e hanno una durata che può variare dai 2 ai 4 mesi in base ad una serie di fattori genetici e individuali. L'iniezione può essere effettuata solo da un medico chirurgo, solitamente specializzato in medicina estetica. Detto ciò, pur trattandosi di un prodotto genericamente sicuro (se somministrato nella quantità e della qualità corretta), è importante sapere che alcuni effetti collaterali possono avere effetti permanenti sulla simmetria del viso. Per approfondire: Collagene: controindicazioni ed effetti indesiderati

Di cosa ha bisogno la pelle per mantenersi giovane? Collagene , affinché la pelle possa mantenere la compattezza tipica della gioventù.

, affinché la pelle possa mantenere la compattezza tipica della gioventù. Elastina , per conferire elasticità e tonicità.

, per conferire elasticità e tonicità. Acido ialuronico, affinché il derma possa mantenersi più idratato, più a lungo. Il botox può aiutare ad appianare i segni del tempo per qualche mese. Una skincare routine che prende in considerazione tutti gli aspetti del nutrimento della pelle può rallentare considerevolmente la comparsa delle rughe. Scegliamo creme specifiche che aiutino la pelle a mantenersi giovane, e cominciamo ad applicarle già dopo i 25 anni per preparare il viso con tutti gli ingredienti necessari a rallentare il tempo.

Quali sono i trattamenti estetici botox-like? La biorivitalizzazione;

La radiofrequenza; La biorivitalizzazione è un trattamento effettuato con iniezioni cutanee a base di attivi anti-età come l'acido ialuronico sommato con molecole stimolanti e antiossidanti. Le iniezioni hanno effetti idratanti, leviganti e favoriscono il turnover cellulare. A differenza del botox, hanno una durata limitata, ma non si limitano ad avere la funzione "riempitiva" di quest'ultimo. Al contrario, stimolano una risposta concreta della pelle attraverso l'uso di sostanze non tossiche e sicure. La biorivitalizzazione viene effettuata solo dai medici. La radiofrequenza per il viso è un trattamento che regala un effetto lifting alla pelle. La sua efficacia si basa sull'azione delle onde radio che generano calore. Il surriscaldamento è controllato con attenzione e provoca uno shock termico che stimola la produzione di nuovo collagene da parte dei fibroblasti. Per approfondire: Esosomi: cosa sono e come vengono utilizzati