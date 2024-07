Cosa portare in spiaggia: i must have per pelle e capelli

Non solo per essere belle, ma anche per essere protette, dobbiamo sapere cosa portare in spiaggia : protezione solare e oli per capelli sono al primo posto, ma non sono da trascurare neanche il balsamo per le labbra, un'acqua rinfrescante, dei prodotti termo protettori e idratanti per la chioma, e ancora occhiali da sole, un cappello (meglio se a testa larga) e tanta, tantissima acqua per mantenersi sempre ben idratate.

Da non dimenticarsi, poi, anche un'acqua rinfrescante utile a raffreddare la pelle mentre è esposta al sole, una lozione doposole (ottime quelle a base di aloe vera), shampoo e balsamo nutrienti e ristrutturanti, maschere idratanti e un siero termoprotettore utile schermare i capelli dal calore di eventuali strumenti per lo styling, oltre a un olio protettivo per la chioma, da applicare in spiaggia per proteggerla dall'azione del sole e della salsedine.

Nel beauty-case per una vacanza al mare , quindi, non possono mancare i normali prodotti per la vostra skincare, detergente, tonico, siero viso , crema contorno occhi , crema viso, protezione solare con SPF alto, balsamo labbra super idratante.

Quando si prepara il beauty per le vacanze, quindi, è importante che ci sia tutto il necessario per proteggere la pelle e i capelli in ogni fase della vostra giornata, sia pre che post spiaggia, e ovviamente durante.

Idratazione che non deve mancare nemmeno dall'interno, ricordandosi di bere non meno di due litri di acqua al giorno, anche di più se trascorrete il tempo in spiaggia, e consumando tanta frutta e verdura ricca di vitamine utili alla pelle, in particolare la vitamina E , A e C e di sali minerali , anche sottoforma di centrifugati.

Un must have da non dimenticarsi mai e da applicare dopo ogni bagno o doccia e più volte nel corso della giornata. Ricordandovi sempre che non è consigliato esporsi al sole nelle ore centrali della giornata, quindi dalle 11 alle 16, ovvero quando i raggi del sole sono più nocivi per la pelle.

Anche seguire una corretta alimentazione è utile a garantire alla cute un plus di nutrienti che la proteggano a lungo termine. Per questo è importante inserire nella propria dieta gli alimenti ricchi di betacarotene e vitamina E , come la frutta e la verdura, tra cui le carote, le albicocche, i pomodori, gli spinaci, gli asparagi o il melone, che aiutano la pelle a rigenerarsi e che stimolano la produzione di melanina .

E non solo applicando le dovute protezioni pre spiaggia, ma anche eseguendo una corretta skincare. Per preparare la pelle prima di andare al mare, per esempio, è importante ricordarsi di esfoliarla adeguatamente, per liberarla dalle cellule morte e permetterle di rigenerarsi (cosa che dovreste fare sempre in ogni caso).

In più, prima di dirigervi verso la spiaggia, potete applicare un olio per capelli come quello di cocco, utile a nutrire e idratare in profondità la chioma, mantenendola sana e setosa, morbida e super idratata durante tutto il tempo che trascorrerete in spiaggia. Ed evitando l'effetto crespo.

Oltre a preparare la pelle prima di andare al mare è importante fare la stessa cosa con i capelli, anch'essi soggetti agli agenti esterni i tipici dell'estate. L'ideale per proteggere la chioma , è fare un trattamento apposito pre partenza, per esempio a base di germe di grano, ricco di vitamina A, B e magnesio, che aiuta a donare alla chioma un plus di salute e bellezza.

Cosa mettere in testa al mare?

Un foulard che copra la testa;

Un cappellino, meglio se a testa larga e di paglia;

Legare i capelli in modo da proteggerli.

In aggiunta ai vari prodotti per capelli da applicare sulla chioma per proteggerla, tra le cose da portare in spiaggia non possono mancare nemmeno tutti quegli accessori utili a schermare la testa (ma anche la chioma e la pelle del viso) dal sole. Come un foulard leggero, perfetto per coprire la testa ed evitare di esporla ai raggi diretti del sole ma un ottimo alleato anche per proteggere la chioma. Così come un bel capello, meglio se di paglia, per lasciare traspirare la testa e i capelli e che dona una buona protezione anche al viso.

In più, è buona abitudine legarsi i capelli quando si è in spiaggia, proteggendoli dalla sabbia, dalla salsedine e dagli effetti dei raggi UV. Garantendogli ogni cura e attenzione possibile e in ogni momento delle vostre giornate in spiaggia.

