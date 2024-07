Cosa non mangiare per avere una pelle senza rughe?

È vero che alcuni alimenti peggiorano le rughe? Una dieta irregolare è dannosa sotto tutti i punti di vista, dunque sì: ci sono dei cibi che peggiorano le rughe e sono dunque da evitare se si vuole mantenere la pelle sana, tonica e in salute. Si tratta di diversi alimenti, da quelli da fast food ai cibi industriali molto raffinati, il cui abuso ha effetti negativi su tutto il corpo.

Quali alimenti fanno venire le rughe? Snack confezionati;

Prodotti ricchi di EFA;

Prodotti raffinati;

Alimenti da fast food;

Alimenti fritti;

Prodotti da forno;

Bibite gasate e zuccherate;

Succhi confezionati;

Insaccati. Come mostra uno studio una dieta sregolata e poco attenta causa non solo rischi di sovrappeso e la comparsa di problematiche estetiche quali la cellulite, la ritenzione idrica e depositi di adipe localizzati ma può persino essere collegata a danni alla pelle, peggiorando l'elasticità cutanea e causando quindi la comparsa di rughe più rapidamente. Se si vuole evitare un invecchiamento cutaneo precoce, è importante nutrire la pelle non solo con un'adeguata skincare ma supportandola con cibi corretti. Tra gli alimenti da evitare ci sono snack e prodotti confezionati, da preferire invece frutta fresca, frutta secca o prodotti fatti in casa quando si desidera qualche sfizio in più. Da bandire, o almeno limitare, gli alimenti da fast food e tutti quelli fritti che non solo vanno ad impattare sul benessere del nostro corpo appesantendolo, ma possono creare squilibri di disidratazione o addirittura enfatizzare la comparsa di punti neri e brufoli. Attenzione poi a succhi confezionati e bevande gasate, insaccati e prodotti da forno: con un alto apporto di zuccheri e sali, vanno a causare disidratazione e scompensano i livelli di acqua necessari per il benessere della pelle. Per approfondire: Cosa fa venire le rughe: un nuovo studio

Cosa fa aumentare le rughe? Eccedere nel sale;

Eccedere con cibi precotti;

Esagerare con lo zucchero e i dolci;

Non consumare abbastanza acqua. Una ricerca scientifica ha mostrato nel dettaglio quali sono i cibi consigliati e quelli invece dannosi per la pelle. Ci sono diversi alimenti da non sottovalutare: l'eccesso di sale che causa ritenzione idrica, ha influenze chiaramente persino sulla pelle del viso. Causando disidratazione e ristagni, non favorirà una corretta circolazione e causa la comparsa di rughe. Altrettanta attenzione va data allo zucchero che non deve essere in dosi elevate per evitare di fare male al nostro organismo. Un consiglio in più è quello di prestare attenzione alla quantità di acqua: non solo quella bevuta ma anche quella assunta tramite frutta e verdura può essere di grande supporto. Per approfondire: Rimedi per le rughe: cosa fare?

Esistono dei cibi che combattono le rughe? Frutta e verdura ricchi di acqua e antiossidanti;

Proteine di qualità come carne bianca, pesce e uova per garantire elasticità;

Cereali integrali per l'apporto di vitamine del Gruppo B;

Olio extravergine d'oliva e frutta secca per garantire elasticità. Chiaramente esistono degli alimenti in grado di combattere le rughe. Si tratta di cibi che grazie alla loro composizione e al loro contenuto di vitamine, acidi grassi e proteine aiutano a mantenere la pelle tonica ed elastica e a rafforzare la produzione di collagene. I cibi antirughe sono quegli alimenti che, grazie ai loro nutrienti, supportano il nostro organismo e quindi anche la pelle, fornendogli antiossidanti, vitamine, minerali e grassi sani per fare in modo che l'aspetto della pelle resti idratato, elastico e giovane. In cima agli alimenti antirughe non potevamo che citare frutta e verdura: agrumi, carote, pomodori e frutti di bosco sono perfetti, poiché sono ricchi di acqua e antiossidanti. Vitamina C e beta-carotene sono di grande supporto nel combattere i radicali liberi, da sempre ritenuti responsabili dei danni cellulari e dell'accelerazione del processo di invecchiamento. Anche le proteine sono importanti: meglio preferire carne bianca, pesce e uova rispetto alla carne rossa. Ricchi di aminoacidi utili per produrre collagene ed elastina, sono mattoncini utilissimi per la costruzione di una pelle sana e giovane. Particolare attenzione va data al pesce, ricca di omega-3 e quindi perfetto per mantenere la pelle idratata combattendo i radicali liberi. L'olio EVO e la frutta secca, tra cui noci e mandorle, sono un prezioso alleato per una pelle elastica e ben nutrita. L'olio d'oliva è ricco di grassi monoinsaturi e vitamina E, un potente antiossidante che protegge la pelle dai danni dei radicali liberi e dai raggi UV.

Cosa mangiare per non far venire le rughe? Cibi ricci di vitamina C per migliorare l'elasticità;

Verdere a foglia verde per combattere i radicali liberi;

Cibi con grassi sani e ricchi di omega-3. L'invecchiamento è inevitabile, ma la comparsa delle rughe può essere ritardata o quanto meno rallentata mantenendo una dieta equilibrata. La bellezza della pelle parte da dentro, e ciò che mangiamo gioca un ruolo fondamentale nel mantenere il nostro viso fresco e luminoso. Ad aiutarci ci pensano alimenti ricchi di antiossidanti, vitamine e minerali che si rivelano i veri alleati contro i segni del tempo. La vitamina C, presente in abbondanza negli agrumi, nelle fragole e nei kiwi, stimola la produzione di collagene, la proteina responsabile della compattezza e dell'elasticità della pelle. Molti studi si sono espressi sull'importanza della vitamina C nella skincare. Anche le verdure a foglia verde come spinaci e cavoli sono preziose, grazie al loro elevato contenuto di antiossidanti e nutrienti essenziali che combattono i radicali liberi, principali responsabili dell'invecchiamento cutaneo. Non dimentichiamo poi i grassi sani, fondamentali per mantenere la pelle idratata e morbida. L'olio extravergine di oliva, l'avocado e i semi di lino forniscono acidi grassi essenziali che rafforzano la barriera cutanea e prevengono la perdita di elasticità. Anche il pesce azzurro, ricco di omega-3, aiuta a ridurre le infiammazioni e a mantenere la pelle giovane e radiosa.