Cosa mettere sul viso prima della crema solare?

Cosa mettere prima della crema solare viso? La crema solare viso va applicata tutto l'anno, e sempre dopo il siero e la crema idratante, ma prima del make-up. In questo modo l'effetto dei filtri SPF al suo interno sarà garantito, e la pelle sarà nutrita e protetta anche durante l'esposizione al sole.

Quanta crema solare applicare sul viso e ogni quanto? Un cucchiaino da tè di crema solare, da applicare per metà sul viso e per metà sul collo

Non dimenticare le orecchie e la parte dietro al collo

Applicare ogni 2-3 ore o dopo un bagno da più di 20 minuti in acqua Un altro nodo fondamentale dell'applicazione del filtro solare è quello che riguarda la quantità. Molto spesso si tratta di prodotti costosi che tendiamo a centellinare, ma questa non è la soluzione corretta. Un filtro solare deve proteggere ad ampio spettro, e in maniera efficace, sia dai raggi UVB che da quelli UVA (consulta la confezione). Per poter proteggere efficacemente, però, è necessario applicare uno strato uniforme e generoso di crema solare direttamente dopo la crema idratante e le routine di skincare. La quantità ideale di crema solare ideale può variare anche in base al prodotto che si è acquistato e alla sua tipologia (non resistente all'acqua, water resistant o very water resistant). Alcune formulazioni contengono siliconi, dalle proprietà piuttosto controverse, ma particolarmente performanti quanto si tratta di aderire meglio alla pelle, anche quando si entra a contatto con l'acqua o si suda molto. In linea generale la crema solare va riapplicata ogni 2 ore circa, specie se l'esposizione al sole è continua. La sudorazione più accorciare questa tempistica in maniera significativa, e naturalmente bisogna considerare ogni tipo di pelle e le sue esigenze. Una pelle sensibile ha bisogno di prodotti molto delicati, privi di profumazioni e filtri chimici, senza siliconi o parabeni potenzialmente allergizzanti: di conseguenza, le applicazioni potrebbero dover essere più frequenti. Per approfondire: Dove NON dimenticare di mettere la crema solare

Quando mettere la crema solare, prima o dopo il trucco? La crema solare si applica prima del trucco La protezione dovrebbe essere utilizzata come penultimo step della beauty routine solo nel caso in cui si decida di applicare anche del trucco. Il resto dei prodotti si applica prima del filtro solare (es: detergente, tonico, siero, crema). La crema solare fungerà da base per l'applicazione del make-up. A questo punto si procede con la stesura del fondotinta o, in caso, della BB cream o della CC cream in base alle proprie esigenze. In caso di mist (prodotti spray o da nebulizzare) fissanti per il trucco, per le giornate sotto al sole scegliamo sempre dei prodotti con un filtro SPF, anche se abbiamo già applicato la crema solare sotto al trucco. Riapplicare la crema solare sopra al fondotinta rischia di creare un effetto "maschera". Si consiglia una rimozione totale del trucco per non rovinare l'uniformità dell'incarnato: i prodotti nebulizzati, in tal senso, aiutano a mantenere il filtro solare nell'arco di tutta la giornata. A patto, naturalmente, che li si applichi di frequente (circa ogni 2 ore o dopo ogni bagno) e nella giusta quantità.

Che siero mettere sotto il solare? Sotto la crema solare, scegliere sempre un siero leggero ma idratante, emolliente e lenitivo. La pelle sarà sottoposta allo stress del sole, e grazie al siero possiamo aiutarla a proteggersi e nutrirsi anche sotto la crema solare. Ottimi i prodotti a base di acido ialuronico, vitamina C o retinolo.

Quale protezione solare usare sotto il trucco? La protezione solare da usare sotto al trucco va scelta in base al tipo di pelle e alle proprie esigenze di protezione. In linea generale, sul viso dobbiamo sempre applicare degli SPF alti, dal 30 in su, specialmente durante le prime esposizioni al sole al mare o in estate. I prodotti solari in stick sono molti utili perché applicano uno strato uniforme di crema, e sono davvero comodi da portare in borsetta e riapplicare all'occorrenza. Una volta applicato il trucco, però, sopra di esso è consigliabile usare un prodotto da nebulizzare con fattore di protezione.