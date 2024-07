Cosa mangiare per avere una pelle sana in estate dopo i 40 anni?

Che alimentazione scegliere per una pelle sana in estate dopo i 40 anni? Per una pelle sana, nutrita e idratata anche in piena estate dopo i 40 anni è necessario seguire innanzitutto le indicazioni del proprio nutrizionista, andando a colmare eventuali carenze nutritive, in alcuni casi legati alla menopausa precoce. In secondo luogo, è fondamentale introdurre nella propria alimentazione quotidiana con alimenti ricchi di anti-ossidanti e anti-radicali liberi.

Cosa mangiare per non invecchiare la pelle? Alimenti ricchi di vitamina A, come albicocche, peperoni, carote;

Alimenti ricchi di vitamina B, come frutta secca (noci e mandorle, ma anche anacardi) e alcuni latticini.

Alimenti ricchi di vitamina C come fragole, agrumi estivi, kiwi, ribes, peperoni, uva e zucchine.

Alimenti ricchi di vitamina D, tra cui il pesce come lo sgombro, il tonno fresco, il pesce spada ma anche il salmone, leggermente più grasso ma non per questo da eliminare dalla propria dieta, specialmente se piace, per via del suo contenuto di omega-3 e omega-6.

Bere tanta acqua, circa 2-3 litri al giorno. Il tè verde è ricco di polifenoli, ma una giusta dose di caffè (come afferma l'OMS, circa 2-3 tazzine al giorno al massimo da moka) apporta ben 4 volte antiossidanti rispetto a una tazza di tè verde, ed è altamente consigliato in una persona sana che non soffre di gastrite o ulcere. Ricorda che ogni consiglio riguardante l'alimentazione va soppesato in funzione di quello che ti viene comunicato dal nutrizionista laureato, e non dal parere dei trend su Internet o dei gruppi sui social network. In questi tempi di grande paura per gli alimenti sbagliati, è importante saper integrare alla propria dieta tutti i macronutrienti necessari, nella giusta misura, senza privazioni. Dunque parliamo di vitamine, sì, ma via libera anche ai carboidrati e alle proteine, così come ai grassi, nelle misure suggerite da qualcuno che conosce il nostro quadro clinico.

Cosa mangiare per avere una pelle più giovane? Più che parlare di privazioni, dunque, quando si parla di pelle sana in estate dopo i 40 anni dobbiamo immaginare una dieta ricca di colori, dalla frutta alla verdura alla carne e ai latticini. Passando dall'idratazione dell'acqua, anche arricchita con uno spicchio di lime e una foglia di menta, è fondamentale capire cosa evitare piuttosto che cosa includere. Per esempio, ogni esperto consiglia di evitare una vita troppo sedentaria e, soprattutto, moderazione nel consumo di alcol e sigarette, se non addirittura l'astensione totale dal fumo.

Cosa mangiare per rimpolpare la pelle del viso? Cereali;

Legumi;

Uova;

Carni bianche e rosse,

Verdure,

Latte. Dopo i 40 anni la pelle comincia a produrre meno sebo, meno collagene e meno elastina. È molto probabile che ci si ritroverà ad avere a che fare con pelli secche e meno sode, tendenti a cadere. L'obiettivo dunque è quello di colmare la minor produzione del nostro corpo con una sana alimentazione, ricca di vitamine e sali minerali. Per approfondire: Skincare estiva: quali sono gli attivi da evitare?