Perché la pelle si squama? La pelle si squama per diverse cause: dalla mancanza di idratazione all'esposizione a temperature troppo fredde o calde, come conseguenza a una scottatura o per via di una predisposizione genetica. La buona notizia è che si tratta di un problema che si può combattere e risolvere in diversi modi, dunque non irreversibile.

Cosa significa quando si squama la pelle? Si è state esposte a condizioni climatiche non idonee (troppo freddo o caldo);

Si fanno i conti con una scarsa idratazione;

Si può essere di fronte a una predisposizione genetica;

Potrebbe trattarsi di alcune patologie (o infezioni fungine). La desquamazione cutanea, ovvero la pelle che si squama, è un processo fisiologico della cute che avviene nel momento in cui si ha un ricambio della stessa. Un processo che comporta la formazione di piccole lamelle di cute biancastra che si formano a causa dell'unione delle cellule degli strati superficiali dell'epidermide, quando queste non sono più vitali. Ma non solo. La pelle si squama anche per via di altri fattori come ad esempio l'esposizione al freddo o al gelo, ma anche al calore, così come può avvenire per una mancanza o non adeguata idratazione o per predisposizione genetica, che può influenzare la formazione delle squame a livello cutaneo. La desquamazione della pelle, poi, può essere causata anche da condizioni patologiche del soggetto, come la presenza di infezioni funginee, uno stato prolungato di febbre, quando si è sottoposti a determinate terapie, come quelle oncologiche. Tutti fattori che vanno ad alterare la pelle e che portano alla desquamazione della stessa. Per approfondire: Rimedi Pelle Secca: cosa fare?

Come si chiama la malattia della pelle che si squama? Come detto, la pelle si squama anche per via di patologie. In particolare l'ittiosi è un processo di desquamazione e sfaldamento cutaneo che può essere lieve, anche se fastidiosa, ma che può presentarsi anche in modo grave, fino a essere sfigurante. Si parla di ittiosi, quindi, quando si ha una forma grave o cronica di secchezza cutanea, che è alla base di una desquamazione importante ed eccessiva.

Come eliminare la pelle che si squama? Rimuovendo la pelle che si stacca;

Idratando la cute;

Eliminando eventuali fattori che provocano la desquamazione. Per eliminare la pelle che si squama è importante rimuovere in modo efficace la pelle che si stacca. Occorre però essere sicure che sotto non ci sia tessuto vivo: in quel caso è meglio rivolgersi a un medico e attendere con pazienza la guarigione. Se la pelle si stacca rivelando invece cute integra, basterà agire attraverso l'utilizzo di guanti, spazzole, scrub ed esfolianti, che vanno a eliminare le cellule morte depositate sulla cute e che hanno la capacità di facilitare l'assottigliamento dello strato corneo che, per varie ragioni, può essersi ispessito. Si va dunque a effettuare un'esfoliazione leggera e delicata, utile a rinnovare lo strato cutaneo e a favorire l'ossigenazione dell'epidermide. All'esfoliazione sarebbe anche bene affiancare una buona idratazione (applicando creme o burri nutrienti). In più, è bene proteggere la pelle per evitare l'insorgenza del problema alla base. Per approfondire: Come si fa l'esfoliazione della pelle del viso

Cosa mettere per la pelle spellata? Crema idratante;

Oli;

Burro idratante e nutriente. Se la pelle si squama, dopo averla esfoliata adeguatamente, è fondamentale agire per idratarla e nutrirla in profondità, attraverso l'utilizzo creme idratanti ricche di principi e in grado di trattenere l'umidità, proteggendo la cute e favorendone i naturali processi di rigenerazione. Così come sono ottimi anche gli oli, come l'olio di mandorle o di cocco ma anche l'olio di oliva. E fino ai burri idratanti e nutrienti, come il burro di karitè o il burro di cacao.

Come nutrire la pelle da dentro? Idratazione;

Integrazione di vitamine;

Frutta e verdura. Un'idratazione che deve avvenire anche dall'interno, agendo contro la pelle che si squama a livello profondo e prevenendo la causa principale che ne attiva il processo, la disidratazione. L'acqua infatti, insieme ai lipidi e alla proteine, fa si che lo strato corneo si mantenga morbido, elastico e flessibile. Se il livello di idratazione dello strato corneo va al di sotto del 20%, la pelle si secca perdendo elasticità e avviando il processo di desquamazione. Idratarsi correttamente, quindi, è fondamentale per mantenere la pelle in equilibrio, elastica e tonica. Ecco perché è importantissimo bere molta acqua durante il giorno, circa due litri, anche sotto forma di tisane e infusi. Così come è importante mangiare molta frutta e verdura ricche di vitamine utili alla pelle, sali minerali e acqua. E assumendo delle integrazioni di vitamine ad hoc, tra cui la vitamina A, C ed E.