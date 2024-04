Non solo: i danni vengono provocati anche dall'uso dei saponi liquidi , spesso troppo aggressivi per il ph della pelle, e dall'uso di prodotti che contengono sostanze chimiche.

Le mani, prima ancora del viso, rivelano perfettamente l'età di una persona. Proprio per questo è essenziale prendersene cura nel modo corretto per rallentare la comparsa di imperfezioni e inestetismi. Come? Con delle buone pratiche e delle buone abitudini:

Handcare per mani più giovani

Partiamo dall'handcare, la cura della mani "fatta in casa" che dovremmo ripetere giorno per giorno. Il primo passo per contrastare la comparsa dei segni del tempo nelle mani è la detersione. Detergere questa parte del corpo è essenziale per la salute ed è importante farlo puntando sui prodotti gusti.

Per proteggere il film idrolipidico che riveste le mani e non danneggiarlo, il consiglio è quello di puntare su prodotti che rispettano il pH fisiologico della pelle. Per lavare le mani usa sempre l'acqua tiepida, sfregando con delicatezza dita, polsi, palmo e dorso per eliminare eventuali patogeni. Per mantenere liscia e morbida la pelle non dimenticare l'asciugatura: se effettuata nel modo errato infatti potrebbe causare secchezza e screpolature.

Applica con regolarità la crema idratante per nutrire in profondità la pelle e non alterare la barriera naturale della pelle. Scegli dunque trattamenti a base di pantenolo, antiossidanti, glicerina e oli naturali come olio di cocco, di Argan o di avocado.

Infine nella routine di bellezza dedicata alle mani non può mancare un'ottima crema solare con un alto indice di protezione per difendere la pelle dalle radiazioni dei raggi UV.

