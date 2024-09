Cosa fare dopo la spazzolatura a secco?

Cos’è la spazzolatura a secco? La spazzolatura a secco è una tecnica di massaggio che si esegue tramite l'utilizzo di una spazzola apposita e che si può effettuare anche autonomamente. Si esegue effettuando una serie di movimenti circolari ed esercitando una leggera pressione, in modo da stimolare la pelle e la circolazione sanguigna.

Quali sono i benefici della spazzolatura a secco Eliminazione delle tossine;

Maggior stimolazione sanguigna e linfatica;

Azione stimolante ed energizzante;

Esfoliazione della pelle. Tra i maggiori benefici che si possono ottenere dalla spazzolatura la stimolazione della circolazione è senza dubbio il principale e lo si può notare quasi nell'immediato, grazie a una sensazione di formicolio che si viene a creare sulla cute e a un leggero arrossamento fisiologico della parte. Ma non solo. La spazzolatura a secco, infatti, è anche un metodo efficace per aiutare il corpo a smaltire le tossine in eccesso che a loro volta vanno a favorire gli stati infiammatori nell'organismo. In più questa tecnica di spazzolatura svolge anche un'azione stimolante ed energizzante per la pelle oltre a portare a una sensazione di calore sul corpo sempre dovuta alla maggior stimolazione della circolazione sanguigna. Tra gli altri benefici di questo massaggio a beneficio della cute, poi, la spazzolatura a secco svolge anche un'azione di esfoliazione della pelle, rimuovendo le cellule morte dallo strato superficiale della cute e stimolando il rinnovamento delle cellule. Per approfondire: Dry Brushing: Cos’è? A cosa serve e come si fa l’esfoliazione a secco?

Quante volte fare la spazzolatura a secco? Tutti i giorni se la pelle lo permette;

Ogni due o tre giorni. La spazzolatura a secco può essere effettuata tutti i giorni, se la pelle non è particolarmente sensibile, o 2-3 volte alla settimana, a seconda delle proprie caratteristiche ed esigenze. Cosa importante da ricordare, però, è di non eseguirla dopo essersi depilate, soprattutto se con la ceretta o il rasoio. Ma è da evitare anche se si hanno ferite sulla pelle o patologie cutanee come la neurodermite o l'acne.

Quando fare il dry brushing? Parlando di quando eseguire la spazzolatura a secco, la mattina e possibilmente prima della doccia è senza dubbio il momento migliore. Un massaggio di circa cinque minuti su tutto il corpo ad eccezione del viso, che stimola la cute e che la prepara alla doccia, eliminando le cellule morte che si sono "spazzolate" e godendo di una sensazione rivitalizzante maggiore. Oltre al fatto che, come detto, la spazzolatura a secco permette di stimolare la circolazione sanguigna e di mettere in moto la circolazione in modo ottimale. Per approfondire: Spazzolatura a secco del viso: cosa è e quali sono i suoi benefici

Cosa fare dopo la spazzolatura a secco? Una volta eseguita la spazzolatura a secco e la doccia utile ad eliminare eventuali cellule morte depositate sulla cute, la pelle risulta particolarmente recettiva e pronta ad assorbire al meglio i prodotti e i nutrienti in essi contenuti. Per questo, subito dopo aver eseguito il dry brushing, è importante dedicare alla pelle le giuste attenzioni. Idratandola in modo profondo con creme e lozioni naturali e oli privi di qualunque sostanza chimica (ottimo l'olio di mandorle dolci).

Come idratare la pelle dopo la spazzolatura Crema idratante;

Oli naturali;

Acqua termale;

Bere tanta acqua. Il primo modo per idratare la pelle dopo la spazzolatura a secco è applicare una buona crema idratante ricca di principi nutritivi e che dona una nuova compattezza alla cute, ripristinandone il naturale strato lipidico e le naturali barriere protettive. Un altro prodotto utile per idratare la pelle dopo la spazzolatura a secco, poi, è l'olio vegetale. Per esempio optando per quello di mandorle dolci o di cocco, e da applicare direttamente sulla cute, massaggiandola con movimenti dolci dal basso verso l'alto e permettendo all'olio di penetrare a fondo nella pelle. Anche le acque termali da vaporizzare sulla cute sono particolarmente efficaci per idratare la pelle dopo la spazzolatura a secco. Per esempio optando per dell'acqua alle rose, perfetta per donare massima idratazione e luminosità alla pelle. Infine, quale modo migliore di idratare la cute se non quello di farlo dall'interno? Bere tanta acqua, almeno due litri al giorno, anche sotto forma di tisane, è un tassello essenziale per una corretta idratazione della pelle. Una buona abitudine da non dimenticare mai, anche dopo la spazzolatura a secco.