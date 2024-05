Rughe del collo e décolleté: come contrastarle? Collo e decolleté: due zone importantissime del corpo, troppo spesso trascurate. Eppure, queste parti del corpo, che concorrono al nostro fascino, sono estremamente delicate e invecchiano facilmente. Basta pizzicare dolcemente la cute per sentire già al tatto quanto sia più sottile.

Così come ci prendiamo cura del viso, del contorno occhi o delle labbra per avere una pelle più elastica, setosa e giovane, lo stesso dobbiamo fare per il collo e décolleté. Una beauty routine mirata, da abbinare al viso, che non ci toglierà minuti preziosi della giornata. Abbiniamo a detersione, sieri e creme, semplici esercizi e piccole strategie per ritardare la comparsa dei segni del tempo.

Ho chiesto la consulenza a Martina Bindi, estetista ed esperta di pelle over 40.

Quali sono le cause dell’invecchiamento precoce? I motivi sono essenzialmente quattro: La postura scorretta: la posizione della testa sul collo è determinante, sia per la bellezza e la giovinezza del collo, sia per il décolleté. La mancanza di un corretto drenaggio: con l'avanzare dell'età, dopo i 40 anni, e soprattutto ancor più con la menopausa, è più facile avere uno stato di leggero gonfiore al viso che poi si ripercuote anche sul benessere di collo e décolleté. L'eccesso di sole: spesso ci proteggiamo ma non in maniera uniforme. Stiamo attenti al viso, meno al collo e décolleté. Devono, invece, essere protetti esattamente come facciamo con il viso. Al tempo stesso devono ricevere cure di beauty routine regolari. Le cure del viso al mattino e alla sera andrebbero fatte senza maglietta, in modo da trattare anche collo e decolleté, cosa invece non frequente. Per approfondire: Perché il collo invecchia prima e come farlo rallentare

Quali esercizi fare per una postura corretta? Quando si parla di postura ovviamente si parla della posizione della testa, spesso piegata sempre in avanti. Non solo: per avere una corretta posizione della testa è bene avere una postura corretta nell'insieme di tutto il corpo, addirittura fino all'appoggio plantare.

Ci sono degli esercizi utili che possono venire in soccorso. E sono quattro. La V: stando in piedi in posizione eretta, si stendono le braccia verso l'alto, mantenendo la testa dritta, guardando davanti a sé (né in basso, né verso l'alto). Sempre con le braccia distese si scende leggermente verso il basso, posizionandole come a creare la lettera "V". Mantenere la posizione per tre respiri.

stando in piedi in posizione eretta, si stendono le braccia verso l'alto, mantenendo la testa dritta, guardando davanti a sé (né in basso, né verso l'alto). Sempre con le braccia distese si scende leggermente verso il basso, posizionandole come a creare la lettera "V". Mantenere la posizione per tre respiri. La T: finito l'esercizio della V si scende ancora con le braccia fino a formare una "T" o croce. La posizione va mantenuta ancora per tre respiri.

finito l'esercizio della V si scende ancora con le braccia fino a formare una "T" o croce. La posizione va mantenuta ancora per tre respiri. La W: dalla posizione della "T", fletto gli avambracci con le mani rivolte verso l'alto. Porto indietro i gomiti a livello dei muscoli dorsali (vedrete che formerete la lettera "W"). Il petto così sarà aperto al massimo. Mantenere la posizione per tre respiri.

Incrocio: con le braccia dietro la schiena, ora unisci le mani, incrociando le dita. Quindi prova a sollevare le braccia (sempre dietro la schiena) delicatamente. Non appoggiare le mani sul glutei. Così facendo si apriranno ulteriormente le spalle. Sempre per tre respiri.

Come drenare il collo e perché è importante farlo? È importante, perché così sarà più facile distendere la pelle e averla più tonica. Se è appesantita da uno stato di gonfiore, di ritenzione idrica è più difficile contrastare l'invecchiamento. È importante drenare il sottomento, il collo e anche in parte il décolleté. Si drena sia con i massaggi su viso e collo, sia con una corretta alimentazione e idratazione. Sedentarietà, alcolici, fumo, eccesso di sale, cibi "spazzatura", contribuiscono al gonfiore di viso e corpo.

Come avere una pelle più distesa ed elastica? Viso, collo e décolleté quando esposti al sole vanno protetti, anche se per pochi minuti. Non solo dal sole, ma dagli agenti esterni. Si protegge non solo con il filtro solare, ma anche curando la naturale barriera idrolipidica, quindi con una corretta detersione (mai aggressiva), con cosmetici idratanti e nutrienti. Questo è necessario per ottenere una pelle più distesa, elastica e con meno rughe.

Qual è una corretta beauty routine per collo e décolleté? Detergere mattina e sera con latte detergente delicato idratante . No ai saponi aggressivi!

. No ai saponi aggressivi! Applicare un siero specifico per contrastare il foto-invecchiamento (vitamina C, niacinamide, betaglucani).

per contrastare il foto-invecchiamento (vitamina C, niacinamide, betaglucani). Dopo il siero di giorno, stendere la protezione solare se l'indice UV è 3 o più di 3, altrimenti una crema idratante ed elasticizzante.

se l'indice UV è 3 o più di 3, altrimenti una crema idratante ed elasticizzante. La sera, dopo il siero, massaggiare sempre la crema idratante ed elasticizzante.

La pelle nel décolleté tende ad essere più spessa per i danni provocati dal sole negli anni. Se sono presenti le pieghe in questa zona, è necessario praticare una volta a settimana uno scrub . Come dovrebbe essere? Estremamente delicato, arricchito con acidi grassi essenziali, per rendere la pelle più liscia, elastica e leggermente più levigata, senza mai impoverire la barriera cutanea. Dall'integrità della barriera cutanea e dall'equilibrio della superficie della pelle dipendono oltre il 70% delle difese nei confronti dei raggi solari, causa principale dell'invecchiamento.

. Come dovrebbe essere? Estremamente delicato, arricchito con acidi grassi essenziali, per rendere la pelle più liscia, elastica e leggermente più levigata, senza mai impoverire la barriera cutanea. Dall'integrità della barriera cutanea e dall'equilibrio della superficie della pelle dipendono oltre il 70% delle difese nei confronti dei raggi solari, causa principale dell'invecchiamento. La protezione dovrebbe sempre abbinarsi ad una pelle integra, sana e funzionante.