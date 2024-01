Cosa fa venire le rughe: un nuovo studio

Lo studio è stato realizzato dall'Università della California, a San Diego, e pubblicato sulla rivista Frontiers in Aging . Ha coinvolto cinquantuno donne divise in due gruppi: il primo con soggetti di età fra i venti e i ventisei anni, il secondo con donne fra i cinquantaquattro e i sessant'anni d'età.

La ricerca ha fatto emergere poi un altro aspetto particolare: le donne mature prese in esame infatti presentavano un numero maggiore di geni legati alla resistenza agli antimicrobici. "Chi è più anziano è stato esposto a una maggiore quantità di antibiotici , e i microbi possono acquisire i geni di resistenza agli antibiotici dall'ambiente e dagli altri microbi", ha spiegato Julia Oh, uno degli autori, al New Scientist. L'utilizzo degli antibiotici dunque porterebbe ad un mutamento del microbioma, con conseguenze sulla pelle. Il prossimo passo, dunque, sarà quello di allargare lo studio ad altre persone e cercare di identificare tutti i batteri che influiscono sul collagene e sulla sua produzione.

Per gli autori dunque esiste una correlazione fra le ultime due specie di batteri e una diminuzione del collagene. Dietro la perdita di questa preziosa proteina dunque ci potrebbe essere un mutamento del microbioma cutaneo. Non solo: lo studio ha permesso di collegare la presenza di un microbioma particolarmente diversificato con una formazione maggiore di rughe . La scoperta potrebbe spiegare perché alcune persone presentano una pelle con meno segni del tempo rispetto ad altre più giovani oppure della stessa età. Non tutti dunque "invecchiamo allo stesso modo" quando si parla di pelle.

I risultati hanno evidenziato un legame esistente fra il tipo di microbioma cutaneo e la formazione di rughe . Nello specifico la ricerca ha consentito di isolare strutture diverse del microbioma nelle giovani donne e in quelle più mature. In tutte sono state evidenziate tre specie di batteri: il Cutibacterium acnes , abbonante nelle donne giovani, lo Staphylococcus epidermidis e il Corynebacterium kroppenstedtii , comuni nei soggetti maturi.

La scoperta segna senza dubbio un importante passo avanti per contrastare la formazione delle rughe. "Questa ricerca segna un passo avanti significativo verso lo sviluppo di tecnologie per una pelle liscia, più sana e giovane – ha svelato Qian Zheng, responsabile della ricerca e co-autore dello studio -. Non vediamo l'ora di contribuire allo sviluppo di nuove soluzioni per la cura della pelle".

Da qui in futuro partiranno nuovi studi, volti ad approfondire il legame fra la salute della pelle e il microbioma cutaneo. Il prossimo passo sarà quello di scoprire i biomarcatori del microbioma collegati all'invecchiamento della pelle con lo scopo di dare indicazioni specifiche e mirate alle persone per contrastare i segni del tempo e per ringiovanire il viso.

Il futuro per prevenire l'invecchiamento sarebbe dunque nella scelta di prodotti mirati e ad hoc. Va chiarito che gli studi sono ancora all'inizio è che c'è molta strada da fare. Di certo il campione preso in esame per la ricerca suggerisce come il microbioma sia una fra le cause legate alla formazione delle rughe. Per prevenire i segni del tempo sul viso (e il suo assottigliamento) in ogni caso restano validi alcuni consigli importanti.

Evitare l'eccessiva esposizione ai raggi UV e all'inquinamento atmosferico, scegliendo prodotti che possano schermare l'azione di questi agenti dannosi. Seguire uno stile di vita sano che comprenda una dita equilibrata con una limitazione nell'assunzione di zuccheri raffinati, cibi pro-ossidanti e acidi grassi. Evitare il consumo eccessivo di alcol e il fumo di sigaretta. Ma anche tenere sotto controllo lo stress, responsabile della produzione eccessiva di cortisolo che causa un peggioramento della condizione della cute.

In generale quando parliamo di rughe è importante ricordare che sono diverse le cause che concorrono alla loro formazione. Se da una parte la genetica (come dimostra la ricerca sul microbioma cutaneo) gioca un ruolo chiave, dall'altra è importantissimo curare il proprio stile di vita utilizzando filtri solari protettivi, consumando frutta e verdura fresche, assumendo a giusta quantità di acqua e dedicandosi allo sport.