Cosa fa il caldo ai capelli?

Quando sottoposti a temperature troppo alte, come in estate, i capelli diventano secchi, fragili e sono più soggetti all'effetto crespo, a causa del danneggiamento delle cuticole e della perdita di idratazione.

Cosa succede ai capelli in estate?

Si seccano più facilmente;

Diventano più fragili;

Si opacizzano;

Possono diventare più sottili.

Come abbiamo già accennato, a causa delle alte temperature, dell'esposizione ai raggi UV e anche della perdita naturale di umidità, in estate i capelli possono diventare fragili, disidratati e risultare meno lucenti.

Non è solo il caldo a far soffrire la chioma, ma in particolar modo la maggior esposizione ai raggi UVA e UVB. Così come la nostra pelle infatti, questi raggi penetrano nel fusto del capello causando secchezza, opacità, doppie punte e rottura.

Non solo: in estate passiamo molte più ore all'aperto e in ambienti diversi dal solito, come il mare o la piscina, e sottoponiamo la chioma a ulteriori stress come il contatto con la salsedine o con il cloro. Di conseguenza la salute e l'aspetto della capigliatura può risentirne, soprattutto se non la proteggiamo adeguatamente.