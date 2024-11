Che cos’è il trattamento con esosomi? Il trattamento con esosomi è una procedura di medicina estetica che prevede, in genere, l'applicazione degli esosomi nel punto interessato tramite microneedling o uso topico. Ciò consente agli esosomi di penetrare in profondità negli strati della pelle, dove possono interagire con le cellule della pelle per favorire la guarigione e la rigenerazione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MypersonalBeauty (@myptbeauty)

Cosa sono gli esosomi? Gli esosomi sono piccole vescicole prodotte naturalmente dalle cellule, che contengono varie biomolecole come proteine, lipidi e acidi nucleici. Queste biomolecole promuovono la riparazione dei tessuti e stimolano la comunicazione cellulare. Infatti, svolgono un ruolo cruciale nella comunicazione cellula-cellula, come dimostrato dagli studi delle vescicole extracellulari pubblicati dalla National Library Of Medicine. Si sono anche rivelati potenti nello stimolare la rigenerazione della pelle, la crescita dei capelli e nel ridurre l'infiammazione della cute, oltre che nel lenire cicatrici, ferite e solchi dovuti all'età. Quando applicati sulla pelle, gli esosomi lavorano per ringiovanire le cellule della pelle aumentando la produzione di collagene ed elastina, che sono essenziali per mantenere l'elasticità della pelle e un aspetto giovane.

Quali sono i benefici del trattamento con esosomi? Migliora la salute della pelle;

Ringiovanisce la pelle;

Riduzione delle linee sottili e delle rughe;

Riduce le infiammazioni;

Guarisce cicatrici ed eczemi;

Aumenta l'idratazione della pelle;

Agevola la produzione di collagene ed elastina. Il trattamento con esosomi è consigliato a chiunque voglia migliorare la salute e la qualità della propria pelle. Può essere utilizzato per problemi legati all'età, con un effetto anti age, cicatrici e persino eczemi. Le proprietà antinfiammatorie degli esosomi aiutano a lenire la pelle sensibile, riducendo l'infiammazione della pelle e il lieve rossore. Questo trattamento è eccellente come protocollo combinato, insieme a trattamenti stimolanti la produzione di ​​collagene. Stimolando la produzione di collagene, gli esosomi riducono al minimo la comparsa di linee sottili e rughe più profonde, favorendo una carnagione più liscia e compatta. Non sottovalutiamo che una pelle sana deve avere anche una corretta idratazione: questa procedura è nota per migliorare la ritenzione di umidità della pelle, portando a una superficie cutanea più sana e idratata. Anche una sola sessione con tali trattamenti può fornire risultati più potenti di altri procedimenti. L'uso di questa pratica va sempre fatta affidandosi a un esperto del campo. Gli esosomi sono regolamentati per uso cosmetico e quindi devono essere visti come un prodotto che aiuta nel ringiovanimento della pelle. Per approfondire: Ringiovanimento viso: come ringiovanire il viso senza bisturi

Come avviene l’assunzione di esosomi? Per applicazione topica;

Con il microneedling;

Con l'elettroporazione;

Vengono iniettati. I metodi di trattamento degli esosomi variano a seconda del problema specifico della pelle e delle esigenze individuali. Quando parliamo di applicazione topica vogliamo dire che gli esosomi vengono applicati localmente sulla pelle attraverso creme e sieri, penetrando in profondità e stimolando la produzione di collagene ed elastina. Gli esosomi possono essere combinati con il microneedling, un trattamento minimamente invasivo che crea micro canali nella pelle, consentendo una penetrazione più profonda e un migliore assorbimento. Un trattamento non invasivo è anche quello che combina gli esosomi con l'elettroporazione, che utilizza impulsi elettrici per migliorare l'assorbimento e la penetrazione delle sostanze. Infine, anche se si tratta del procedimento meno comune, gli esosomi possono essere iniettati nella pelle, dove, oltre a stimolano la produzione di collagene ed elastina come di consueto, affronta problemi specifici della pelle. Infatti, ciascuno di questi metodi offre vantaggi unici e può essere personalizzato per affrontare i problemi specifici della pelle, garantendo risultati ottimali per il ringiovanimento il suo ringiovanimento e la sua salute generale. Ovviamente, come sappiamo ogni tipo di pelle è diverso, e può reagire in maniera differente a queste procedure, dunque, rivolgetevi prima al vostro dermatologo.

Il trattamento con esosomi è invasivo? No, a differenza dei filler dermici o della chirurgia estetica, la terapia con esosomi non è invasiva e richiede tempi di inattività minimi, rendendola un'opzione ideale per chi cerca un ringiovanimento naturale della pelle.

Ci sono controindicazioni? Piccole vesciche che guariscono in poco tempo. Solitamente il trattamento con esosomi non ha controindicazioni. L'unico inconveniente è che potresti avere piccole vesciche appena visibili, che sono i punti in cui il prodotto è stato rilasciato sulla pelle. Possono dissiparsi nel giro di poche ore ma può richiedere più tempo in alcuni pazienti. Non temere, non ha conseguenze sulla tua salute o il tuo aspetto, il riassorbimento è sempre garantito. In caso contrario rivolgiti al tuo medico. Non sono stati segnalati effetti collaterali negativi a lungo termine con questo trattamento. Per approfondire: Collagene: controindicazioni ed effetti indesiderati