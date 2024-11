La pedicure curativa è un momento di benessere e di attenzione per noi stesse, che però richiede una strumentazione specifica : si va dal tagliaunghie alla lima per calli e duroni , passando per lo spingi cuticole. Non vanno poi dimenticati prodotti specifici come uno scrub (o esfoliante ) adatto ai piedi, l'immancabile crema idratante e lo smalto, da scegliere nel colore preferito.

Le due tipologie di pedicure iniziano in modo del tutto uguale, ma differiscono nel trattamento di alcuni inestetismi o di alcune problematiche dei piedi. È anche per questa ragione che la pedicure curativa richiede strumenti un po' più specifici , che devono essere di qualità.

Questo è l'elenco degli strumenti di cui avrai bisogno per una pedicure perfetta (oltre che elegante ). Sappiamo che non è facile orientarsi, dunque eccoci con i nostri consigli: per ogni accessorio ti indicheremo il miglior prodotto disponibile su Amazon , scelto in base alla qualità , al prezzo e al parere di chi l'ha già utilizzato .

Le lame affilate consentono di tagliare facilmente le unghie in modo pulito e senza effettuare troppi movimenti. Inoltre, essendo stato forgiato a mano attraverso più processi, è più resistente e duraturo della media. Altri due punti in più? È in acciaio inossidabile di qualità 4R13 (qualità chirurgica) e la punta delle sue lame è stata ideata per ridurre il rischio di lesioni.

Partiamo dal tronchesino per unghie dei piedi : è uno strumento utilizzato per modellare anche le unghie più spesse senza danneggiarle e quello di Feryes si distingue per essere super professionale e di precisione, realizzato interamente in acciaio . La sua finitura permette anche di intervenire sul bordo dell'unghia, eliminando piccole imperfezioni o scheggiature che potrebbero irritare la pelle.

Come per il tronchesino, è fondamentale tenere in considerazione il fatto che si tratta di uno strumento affilato che va usato con cura.

Il tagliaunghie è il perfetto alleato del tronchesino per fare una pedicure perfetta: permette infatti di ridurre la lunghezza delle unghie in modo preciso e sicuro. Quello di Bezox è a di altissima qualità: è realizzato con una lama extra affilata in acciaio inossidabile che permette tagli precisi e puliti.

Immancabile per la pedicure (ma anche utilizzabilissima per la manicure ): la lima è uno strumento fondamentale per il benessere delle unghie dei piedi. Ha diversi scopi e benefici, tra cui la rifinitura e la modellatura. Quelle di Ruby Bauhinia sono convenienti perché vendute in un pacco da 12 pezzi e sono anche a doppia faccia, ottime anche per lucidare la superficie del letto ungueale.

Lima per calli e duroni

Informazioni e dettagli sul prodotto

Non solo lime per unghie: per una pedicure curativa perfetta occorre anche la lima per calli e duroni. La sua funzione è quella di rimuovere la pelle morta e le aree ispessite che si formano a causa degli attriti e delle pressioni ripetute che i piedi sono costretti a sopportare quotidianamente. La lima di Bezox si distingue per il pratico design a doppia faccia con grana grossolana e fine e per la sua capacità di lavorare anche sui talloni screpolati in modo semplice e veloce.

Cosa ci piace del prodotto?

Si tratta di un prodotto curato in ogni dettaglio. La sua superficie è in acciaio inossidabile chirurgico con un'adeguata affilatura. Come abbiamo detto ha una doppia faccia: la grana grossolana è progettata per eliminare la pelle spessa e callosa in pochi istanti mentre quella fine è ottima per levigare i piedi, rendendoli liscissimi. Inoltre è impermeabile ed è molto leggera.

A cosa fare attenzione

Ottimo sulle callosità leggere, il prodotto va usato con delicatezza e attenzione sulle zone più ruvide e dure. Un'eccessiva foga potrebbe causare delle irritazioni.