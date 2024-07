Cosa applicare prima della crema solare e perché: siero o crema idratante?

Cosa mettere prima della crema solare? Prima della crema solare andrebbe indossata una crema idratante. Il motivo è molto semplice: questa tipologia di crema fa in modo che la pelle sia doppiamente protetta dai danni non solo dei raggi UV, ma anche da tutti i fattori esterni che potrebbero rovinare la pelle.

Si può mettere il siero d'estate? Sì, a patto che non sia fotosensibilizzante e sia delicato. Anche il siero viso può essere indossato prima della crema solare e prima della crema idratante, ma bisogna assicurarsi che sia quello giusto. Sono infatti da evitare tutti quelli fotosensibilizzanti come i retinoidi o a base di acidi eccessivamente aggressivi, che potrebbero infiammare la pelle, irritarla o addirittura renderla sensibile all'iperpigmentazione.

In che ordine va fatta la skincare estiva? Detergente;

Siero;

Idratante;

Protezione solare. Il primo step nella skincare estiva prevede una profonda detersione della pelle. Quest'ultima è più grassa rispetto ai mesi freddi dell'anno. Ciò perché utilizziamo spesso la protezione solare. Avremo così uno strato più spesso di sudore, crema e sporcizia alla fine di una giornata torrida. Occorre detergere con attenzione e frequenza, al fine di mantenere la pelle fresca. Si consiglia un detergente a base di olio, unito a uno delicato a base di acqua. Il primo rimuoverà gli strati in superficie e il secondo libererà i pori. E ricordare di tenersi sempre alla larga da prodotti troppo aggressivi. L'arrivo dell'estate non dovrebbe spingere a dire addio agli ingredienti attivi della propria skincare, sia chiaro. Sarebbe però il caso di evitare prodotti a base di retinolo e di forti acidi. Sempre meglio optare per sieri leggeri, più idratanti ed esfolianti. In estate la crema idratante "invernale" può essere altrettanto efficace. Se ne consiglia però una più "leggera" sulla pelle, che produce più oli dalle ghiandole sebacee con caldo e umidità. Sempre meglio, inoltre, una texture in gel, così da garantirsi un assorbimento semplice e completo. È giunta l'ora, infine, della protezione solare. Uno step da non saltare mai. L'esposizione al Sole contribuisce infatti fino al 90% dell'invecchiamento cutaneo visibile. Sempre meglio optare per un prodotto con SPF30 e PA+++ o superiori.

Cosa mettere sul viso in estate? Detergenti;

Scrub e maschere;

Sieri e creme naturali;

Idratanti;

Protezione solare. In estate la pelle del viso è particolarmente sensibile. Sudore e costante esposizione ai raggi solari hanno un gravoso impatto sull'epidermide. Per questo si consiglia l'uso di detergenti viso delicati. Prodotti in grado di rimuovere le impurità in maniera non aggressiva, senza dunque alterare la barriera lipidica. Due esempi: gel detergente a base di acido ialuronico, lozione micellare. Si può optare per uno scrub viso naturale 1-2 volte a settimana, per una pulizia del viso più profonda. Per riequilibrare e, al tempo stesso, idratare la pelle in profondità, si può applicare una maschera viso con acido ialuronico, vitamine e sostanze naturali varie. Cambiando i fattori esterni, si fa inoltre fatica a usare la stessa crema adoperata in inverno. Si consigliano creme e sieri viso dalla texture leggera e fluida. Meglio stare alla larga da formulazioni con elevate percentuali di oli e, in generali, molto ricche. Per quanto riguarda l'idratazione, invece, meglio optare per creme con filtri solari attivi. Si può però individuare una crema solare in grado di proteggere e, al tempo stesso, idratare. Occorre assicurarsi che vanti sostanze come vitamina E o l'estratto di melograno, ad esempio, con proprietà antiossidanti. Per approfondire: Cosa mettere sul viso prima della crema solare?

Quale crema usare durante l'estate? Per essere certe d'aver scelto la miglior crema viso per tutelare la pelle nei mesi estivi, occorre prestare attenzione ad alcune caratteristiche. È importante che sia un prodotto profondamente idratante. Al tempo stesso, però, deve vantare principi calmanti e soprattutto lenitivi. Si mira a ricondurre la pelle a una condizione ottimale dopo l'esposizione al sole, stressante e (potenzialmente) dannosa. In ultima analisi, la crema scelta deve tener conto delle esigenze specifiche del tipo di pelle. Mai acquistare prodotti generici.

Quale siero usare d'estate? In estate la pelle ha bisogno di idratazione e di un'azione calmante. Alla sera, dopo una lunga giornata d'esposizione solare, si dovrebbe applicare un siero a base di acido ialuronico, niacinamide o ceramide. In caso di pelle grassa, è fondamentale non perdere di vista la propria skincare, seppur un po' modificata. Si dovrà optare per un siero all'acido salicilico o all'acido azelaico. Evitano l'effetto lucido, migliorano la texture della pelle e garantiscono un'azione sebonormalizzante.

Come preparare la pelle all'abbronzatura? La preparazione della pelle all'abbronzatura ha inizio a tavola. Si consiglia una dieta sana ed equilibrata (tutto l'anno, non soltanto d'estate), ricca di verdura e frutta. Occorre consumare acqua regolarmente e in dosi abbondanti, garantendo all'organismo minerali essenziali e vitamine. Per proteggersi dai danni dei raggi UV, spazio soprattutto a carote, zucche e pomodori. Si consiglia poi l'applicazione di attivatori di abbronzatura. Si tratta di particolari prodotti che stimolano la produzione naturale di melanica, il nostro pigmenti protettivo dai raggi ultravioletti. Prima di esporsi al sole occorre però prepararsi con una precisa skincare corpo, che va dall'esfoliazione all'idratazione.