Il suo successo è dovuto principalmente al fatto che anche se dopo averlo realizzato risulta strutturato, il risultato non è mai pesante : è l'ideale per supportare sia per un trucco importante da sera, sia per fare da base a uno più leggero da giorno. Anche se in realtà è sempre esistito ed era molto usato già nel cinema degli anni Cinquanta , a renderlo noto ai giorni nostri è stata Kim Kardashian, che ne ha diffuso i codici precisi e ha mostrato gli step da compiere e i prodotti da usare.

Cosa serve per il contouring?

Il contouring slancia viso e collo in un modo talmente tanto accurato da aver portato diversi esperti in medicina estetica e in chirurgia plastica a condurre degli studi su come viene percepito. Due di questi studi, Makeup applied to facial features increases perceived skin evenness e The effects of contour and highlighting makeup on the perception of facial form, sottolineano come questa tecnica faccia sembrare il volto più giovane, luminoso e attraente.

Naturalmente l'effetto è temporaneo ma, sempre secondo gli studi in questione, è paragonabile a interventi mirati di chirurgia plastica, perché il gioco di luci e ombre rimodella, definisce, ridimensiona, volumizza e migliora l'aspetto complessivo della struttura del viso. La buona notizia è che questa tecnica di make up si può eseguire tranquillamente anche a casa, a patto che si abbiano gli strumenti giusti, che sono:

Pennelli;

Spugnette;

Fondotinta;

Correttori;

Terra da contouring;

Illuminante;

BB cream o CC cream;

Blush.

Riguardo ai cosmetici, occorre dire che esistono di diverse texture: in polvere, crema o liquidi. Tutte le opzioni sono valide e la scelta su quale preferire solitamente dipende dal proprio gusto personale, anche se occorre fare una doverosa precisazione: per la pelle matura sono più indicati i prodotti con formulazioni in crema o liquide.

Sempre queste formulazioni possono risultare più facili da usare se si è alle prime armi e, il più delle volte, hanno una durata maggiore.

Per approfondire: