Contorno occhi: gli esercizi antiage per spianare le rughe

Per farlo è sufficiente compiere semplici esercizi facciali per alcuni minuti al giorno.

Nonostante spesso lo si sottovaluti, anche il viso, infatti, ha muscoli che possono essere allenati , e che se più tonici possono rendere meno visibili borse sotto agli occhi, rughe in questa parte del viso e, in generale, contrastare il rilassamento cutaneo .

Per rallentare questo processo detergere e nutrire la pelle ogni giorno con i giusti prodotti aiuta, ma anche esercitare i muscoli del viso.

La zona attorno agli occhi è quella più sensibile , ed essendo priva di ghiandole sebacee anche quella che si secca con maggiore facilità e che prima di altre va incontro all' invecchiamento .

Stretching contro le zampe di gallina

Rilassare i muscoli del viso.

Con gli occhi aperti, sollevare le palpebre inferiori senza muovere quelle superiori.

Tenere la posizione per un momento prima di rilassarsi e tornare a quella di partenza.

Ripetere il movimento.

Questo esercizio si concentra sui muscoli che circondano gli occhi ed è efficace per ridurre le rughe che si trovano agli angoli, nota anche con il nome di zampe di gallina.

Non si tratta di un esercizio semplicissimo e per riuscirci potrebbe essere necessario un po' di allenamento. Soprattutto le prime volte può aiutare svolgerlo davanti allo specchio, così da capire come farlo al meglio.