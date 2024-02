Contorno Occhi: quali prodotti servono e come scegliere

Il contorno occhi è una zona particolarmente sensibile e delicata. La sua fragilità è dovuta all' epidermide più sottile rispetto al resto del viso, povera di ghiandole sebacee e sempre sollecitata dalla mimica facciale. Non a caso, infatti, nel contorno occhi tendono a comparire i segni di stanchezza e le prime rughette. Inoltre, la zona è più soggetta all'insorgenza di gonfiori , borse e occhiaie . Per questo, è importante adottare strategie cosmetiche adeguate, rispettando alcune regole di applicazione.

Per questi motivi, vale la pena investire in un ottimo trattamento per il contorno occhi.

I prodotti per il contorno occhi si differenziano dalle creme viso, in quanto formulate appositamente per la delicata zona perioculare. Il loro utilizzo è importante per mantenere la pelle idratata, compatta e distesa, ma non solo.

I prodotti specifici per il contorno occhi sono disponibili in diverse formulazioni:

Oltre ad essere specifiche, le formulazioni più adatte al mantenimento di quest'area sono delicate e ipoallergeniche . Infatti, alcuni disturbi, come le irritazioni degli occhi, sono spesso una conseguenza dell'utilizzo di cosmetici non adatti alla zona perioculare.

Considerata l'estrema sensibilità cutanea del contorno occhi, una corretta azione idratante e protettiva è di fondamentale importanza. I prodotti specifici per la zona possono contenere ingredienti quali retinolo ( vitamina A ), vitamina C e peptidi , sostanze emollienti ed elasticizzanti ( acido ialuronico e collagene), antiossidanti ( polifenoli ), tonificanti e lenitive (bisabolo, camomilla ed equiseto ), attivatori della microcircolazione (contro borse e occhiaie) e tensori naturali ad effetto lifting .

L'efficacia dei prodotti specifici per il contorno occhi non è determinata solo dai principi attivi in essi contenuti, ma dipende anche dal modo con cui sono applicati sul contorno occhi. Il massaggio esercitato sulla zona, infatti, ha l'effetto di potenziare l'azione del cosmetico applicato. Creme, gel e sieri vanno stesi sulla pelle detersa, con movimenti molto delicati: si picchiettano con la punta delle dita, descrivendo un cerchio che parte dall'angolo interno della palpebra superiore, appena sotto il sopracciglio , fino ad arrivare all'angolo interno di quella inferiore, poco al di sopra dello zigomo. Sull'angolo esterno dell'occhio, dove si formano le prime rughette è consigliabile soffermarsi qualche secondo in più.

Prodotti per il Contorno Occhi

Vichy Minéral 89 per Contorno Occhi

Questo prodotto del brand cosmetico Vichy beneficia delle proprietà dell'Acqua Vulcanica di Vichy che contiene 15 minerali perfetti per il benessere della nostra pelle. Il nome "89" indica però un'altra interessante novità, ovvero la concentrazione di Acqua Vulcanica contenuta nel gel per occhi (e più in generale anche negli altri prodotti di questa linea) è portata fino all'89%. Alla formulazione vengono quindi aggiunti l'acido ialuronico di origine naturale e la caffeina pura. L'effetto del gel per occhi Vichy 89 è quindi distendere le rughe, attenuare le piccole linee di espressione, idratare e fortificare la pelle del contorno occhi che è per sua natura molto delicata.

Clinique All About Eyes Rich

Clinique propone una crema per il contorno occhi specifica per le donne. Oltre a combattere le rughe e a rafforzare la barriera idrolipidica cutanea, questo prodotto ci aiuta anche a cancellare i segni delle occhiaie e a minimizzare il gonfiore sotto gli occhi, cioè le borse. All about Eyes si adatta a qualsiasi tipo di pelle, ha la consistenza di un morbido balsamo da stendere delicatamente nella zona perioculare con un movimento leggero e carezzevole. Andrebbe applicato 2 volte al giorno, mattina e sera.

Remescar - Borse Occhi e Occhiaie Scure

Il prodotto di Remescar è pensato in maniera specifica per problemi del contorno occhi quali borse e occhiaie. La sua applicazione costante consente una riduzione delle borse del 75% e garantisce una durata di questo effetto di 8-10 ore. A differenza di altri prodotti, Remescar è adatto sia alle donne che agli uomini. Per ottenere i risultati sperati è molto importante applicare correttamente la crema. Come fare? Bisogna prendere poca crema, l'equivalente di un chicco di riso, riscaldarla leggermente e quindi passare all'applicazione vera e propria. E' importante che la pelle sia pulita prima che la crema venga stesa.

Filorga Optim Eyes

La crema per il contorno occhi di Filorga è pensata per ridurre rughe e linee di espressioni, borse e occhiaie. Si tratta di un prodotto davvero piacevole da applicare, perché è una crema fresca e leggera che si stende con grande facilità. Quando lo si applica bisogna picchiettare delicatamente la crema lungo il contorno occhi. Può essere d'aiuto conservare il prodotto in frigorifero per aumentarne la capacità di lifting della crema Filorga. In particolare questo cosmetico favorisce l'attività dei fibroblasti emigliora il tono dei tessuti. Grazie ad un particolare complesso è in grado di attenuare le occhiaie perché consente l'eliminazione dei residui pigmentati responsabili del colore scuro. Inoltre Filorga sollecita la circolazione venosa e linfatica, consentendo alla palpebra inferiore di perdere il gonfiore tipico delle borse.