Contorno labbra: quali creme anti-age scegliere e quando iniziare?

Per questo motivo, una buona idratazione , associata all'impiego di sostanze anti-ossidanti e filtri solari rappresenta la migliore prevenzione all'insorgenza delle rughe .

Le micro-rughette possono decorrere in tutte le direzioni e, con l'età, dal labbro superiore possono giungere fino al naso . Questi segni sono evidenziati dalla disidratazione e rendono più difficile il fissaggio del trucco.

Per contrastare l'invecchiamento della zona periorale in modo mirato, l'aiuto cosmetico è rappresentato da morbidi creme anti- age che proteggono dalle aggressioni esterne e dal rilassamento cutaneo .

La zona intorno alla bocca è un'area del viso molto delicata, che tende a segnarsi con rughette e segni dell'età, in quanto è particolarmente soggetta a secchezza ed è sottoposta di continuo allo stress dei movimenti delle labbra .

Creme per il contorno labbra: perché usarle?

Con il tempo, le labbra di segnano con una raggiera di rughette, che determinano il cosiddetto "codice a barre" (per la loro forma verticale), e la mucosa di sostegno si "sgonfia".

Creme, sieri e balsami offrono idratazione e nutrimento all'epidermide intorno alla bocca, grazie alla presenza di sostanze come l'acido ialuronico, il collagene, gli oli vegetali e altri attivi anti-age presenti in formulazioni che rimpolpano e distendono, preservando la morbidezza e l'elasticità della pelle.

Per prevenire gli effetti dell'età, occorre inoltre l'azione protettiva assicurata da filtri solari e da sostanze antiossidanti, come la vitamina E, che i danni provocati dai radicali liberi.