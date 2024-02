Consigli di Trucco: make-up labbra, dal rossetto alla matita

Oltre ad essere il fulcro dell'attenzione per quanto riguarda il viso, la bocca caratterizza in maniera evidente ciascun individuo: la forma, la grandezza, il colore delle labbra sono caratteristiche uniche.

Durante il giorno, attenzione a non bagnarsi continuamente le labbra: a volte si fa in modo distratto, ma questo gesto porta la mucosa ad inaridirsi.

I cosmetici risultano molto utili nella cura quotidiana delle labbra e rappresentano la soluzione ideale per i diversi effetti che è possibile ottenere. La gamma di prodotti, che varia dal balsamo idratante o protettivo in stick allo specifico prodotto rimpolpante, consente di mantenere le labbra morbide ed idratate, di proteggerle dai raggi UV , di prevenire e correggere le rughette.

La zona intorno alla bocca è un'area delicata del viso, che tende a segnarsi con rughette e segni dell'età, in quanto è particolarmente soggetta a secchezza ed è sottoposta di continuo allo stress dei movimenti delle labbra. Per questo motivo, una buona idratazione, associata all'impiego di ingredienti cosmetici anti-ossidanti e filtri solari rappresenta la migliore prevenzione all'insorgenza delle rughe . Qualora esista un' asimmetria , un problema di volume o un inestetismo sulle labbra o sul loro contorno, si può ricorrere al trucco: i prodotti garantiscono correzioni naturali che rispettano i volumi e la morbidezza, oltre alla loro forma.

La mucosa labiale è sottilissima e povera di protezione, pertanto tende ad inaridirsi ed a screpolarsi. Per questi motivi, le dovrebbero essere riservate delle attenzioni particolari. Contro tali evenienze, sono disponibili stick rigidi retrattili o balsami in crema utili per preservare la morbidezza delle labbra, proteggere dall'esterno e regalare comfort anche in presenza di irritazioni e screpolature .

La funzione primaria del rossetto è quella di colorare le labbra (estetica-decorativa). Al contempo, però, le sostanze in esso contenute consentono di svolgere il ruolo di trattamento idratante e di protezione. Oggi si tende, infatti, a formulare prodotti multifunzione, arricchiti con sostanze nutrienti , protettive, idratanti ed antiossidanti . La vitamina E ed i filtri solari sono tra i componenti più frequentemente aggiunti alle formulazioni dei rossetti per proteggere le labbra dalle aggressioni esterne.

Matite labbra

La matite per labbra sono usate soprattutto per definire il contorno labiale e riempire il vermiglio per far durare il rossetto più a lungo. La loro consistenza è, di solito, morbida e la consistenza cerosa serve anche per facilitare l'applicazione del rossetto e prevenire le sbavature di quest'ultimo trucco labbra una volta applicato.

Shutterstock

Quale scegliere per il Trucco Labbra?

Gli esperti del settore consigliano di optare una matita per le labbra nude o di colore naturale per la sua versatilità rispetto alle controparti più colorate; è molto difficile trovare una matita colorata che corrisponda esattamente alla nuance del rossetto.

Consigli per l’applicazione

Disegnare il contorno labbra con una matita della stessa tonalità del rossetto per evitare che una tonalità più scura renda meno armonioso il trucco.