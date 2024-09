Unghie corte, come si valorizzano? Le mani sono uno dei nostri biglietti da visita, cosa che vale anche per le unghie, a prescindere dalla loro lunghezza. Se si opta per delle unghie corte, eleganti e poco appariscenti per natura, ecco che esistono dei trucchetti per valorizzarle al meglio. Dalla forma agli smalti, sia per quanto riguarda il colore che il finish. Ma anche tutte quelle piccole attenzioni beauty che rendono le vostre unghie corte un concentrato di bellezza, raffinatezza e salute.

Che forma dare alle unghie corte? La forma ovale;

Squadrata ma stondata ai lati;

Affusolata se si hanno le dita corte. Per prima cosa, quindi, è importante dare la giusta forma alle unghie corte, per poterle valorizzare al massimo sia nel caso in cui vorrete applicarvi lo smalto sia se opterete per lasciarle al naturale. Tra tutte le possibili forme, quella allungata è l'ideale per chi ha le dita corte, in modo da creare un certo bilanciamento tra queste e le unghie stesse. In linea generale, però, le forme che valorizzano di più le unghie corte sono quella ovale e quella stondata ai lati, ottima per realizzare una french manicure ma anche per essere tenuta al naturale. La cosa fondamentale, però, è che le unghie siano tutte uguali, ricordandosi che la larghezza delle stesse dovrebbe essere ridotta sul finale, affusolando gli angoli per evitare che si spezzino.

Qual è la forma di unghie più elegante? La forma delle unghie più elegante in assoluto e che va bene sia sulle unghie corte che su quelle lunghe, è quella a mandorla. Una manicure dalle linee morbide e senza contrasti, perfetta per donare armonia alle mani e alle dita.

Come valorizzare le unghie corte senza smalto? Detersione mirata e con prodotti delicati;

Idratazione con creme o oli vegetali;

Massaggio e idratazione delle cuticole. Come detto, per valorizzare le unghie corte non è indispensabile ricorrere allo smalto, perché la dimensione ridotta delle stesse è già un elemento chiave per donare alle vostre mani un'eleganza impareggiabile. Per valorizzare al meglio le unghie corte lasciandole "al naturale", quindi, è importante dare molto spazio alla loro cura. Il modo più semplice è quello di andare dalla vostra estetista e/o esperta unghie e concedervi una manicure professionale ogni una o due settimane, ma se questo non è possibile potete fare molto anche da sole a casa vostra. Il primo step per valorizzare al massimo le vostre mani e le unghie corte, è la detersione, delicata e che tocchi ogni parte dell'unghia, anche quella sotto la lunetta. Poi, dopo averle asciugate bene, evitando la formazione e il ristagno di batteri, dovete idratare sia la cute che le unghie. Per farlo è bene scegliere una crema corposa, nutriente, ma anche un olio vegetale, come l'olio di mandorle dolci o quello di oliva (con cui è possibile anche fare delle maschere o impacchi). E avendo cura di massaggiare bene la superficie ungueale e le cuticole. Per queste, esistono degli oli appositi, ricchi di vitamine e sostanze attive, dall'azione idratante, lenitiva e nutriente. Per approfondire: Senza smalto al naturale: il nuovo trend

Quando fare lo scrub e la limatura alle unghie corte? Anche sulle unghie si depositano le cellule morte, motivo per il quale, per prendersi cura delle unghie corte, è essenziale anche procedere all'esfoliazione, eseguendo uno scrub a cadenza regola, un po' come fareste anche per la vostra cute. Optando sempre per prodotti appositi e delicati, in modo da non rovinare o stressare la parte. Per quanto riguarda la limatura, invece, abbiate sempre cura di eseguirla solo con una lima e procedendo in un'unica direzione, evitando di danneggiare le unghie o indebolirle. E mantenendole sempre della lunghezza che preferite. In questo modo potrete avere mani sempre curate e delle unghie corte che sprizzano salute e bellezza, anche senza smalti e in versione naked. Per approfondire: Limare le unghie: c'è un modo giusto per farlo?

Che colore sta bene con le unghie corte? Gli smalti trasparenti e nude;

I colori chiari e le tonalità pastello. Se si vogliono valorizzare le unghie corte con gli smalti, invece, è bene sapere che questa tipologia di unghie da il massimo di sé con alcuni colori in particolare. Per esempio optando per tutte le sfumature chiare, dallo smalto trasparente, alle sfumature nude, dai rosa pastello ai colori crema, vaniglia o le tonalità burrate. Dal tortora al beige e fino al greige (un mix tra grigio e beige). Ma anche tutte le sfumature pastello stanno bene sulle unghie corte. Da evitare, invece, i colori scuri, poiché questi tendono ad accorciare visivamente la parte, rendendo le vostre unghie ancora più corte.

Quale finish usare sulle unghie corte? Parlando di finish dello smalto, invece, il modo migliore per valorizzare le unghie corte è utilizzare degli smalti lucidi o applicare un top coat glossato per far risaltare lo smalto applicato in precedenza. Le finiture opache, invece, tendono ad accentuare la lunghezza ridotta delle unghie.