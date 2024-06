Come valorizzare con il trucco un viso tondo?

Per valorizzare un viso tondo le strategie sono diverse e tutte volte a riequilibrarne i volumi usando in punti strategici il fard , che deve essere sfumato verso l'alto e l'esterno , l' illuminante , da stendere sugli zigomi , e altri prodotti make up con i quali giocare di luci e ombre.

Dove mettere il fard su un viso tondo?

Non applicarlo sulle guance;

Stenderlo da sotto lo zigomo in modo obliquo;

Applicarne una piccola parte anche sul mento.

Il fard, chiamato anche comunemente blush, è uno dei prodotti make up più sottovalutati. In realtà, invece, si tratta di un jolly in grado di rivoluzionare un beauty look in un attimo. Estremamente versatile e applicabile in modi diversi, può fare la differenza anche nel caso di un viso tondo, che può essere reso otticamente più allungato.

Per diminuire l'effetto tondeggiante del viso, è necessario applicarlo seguendo uno schema ben preciso, che prevede per prima cosa quello di stare alla larga dalle guance. In origine il fard era stato pensato proprio per risaltare questa parte del volto ma applicarlo sulle gote non è la scelta migliore per chi ha un viso tondo, che così facendo rischia di farlo sembrare ancora più tondo.

La soluzione più congeniale per armonizzare i lineamenti è usare i pennelli per il trucco per stendere il blush in modo obliquo partendo da sotto lo zigomo verso i lobi. I movimenti da compiere devono procedere dal basso verso l'alto e l'esterno. Un trucchetto perfetto per minimizzare un viso tondo è anche quello di applicare una piccola quantità di fard anche sul mento.

Attenzione però, anche il tipo di fard che si sceglie è importante. Il colore migliore è quello adatto al colore della propria pelle ,ma per assottigliare un viso tondo l'importante è che non sia luminoso ma opaco, perché altrimenti il rischio è di ottenere l'effetto contrario.

Per approfondire: