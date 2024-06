Come valorizzare con il taglio dei capelli un viso rettangolare?

Che taglio sta bene su un viso rettangolare?

Bob cut con frangia;

Bixie con frangia lunga;

Caschetto con frangia;

Lob scalato;

Pixie cut;

A la garçonn;

Long bob.

Il viso rettangolare si sviluppa in lunghezza: la larghezza del volto infatti resta invariata dalle tempie sino alla mascella. Il risultato? Una fronte alta e una mandibola particolarmente allungata.

L'obiettivo, dunque, è quello di puntare tutto su una struttura che sia in grado di riequilibrare al meglio i lineamenti e di regalare armonia al viso. Per farlo punta su tagli che danno volume ai capelli sulle lunghezze e all'altezza degli zigomi.

In questo modo riuscirai a bilanciare l'ampiezza di mandibola e fronte. I tagli giusti, perciò, sono quelli corti come il pixie cut e il bob cut. Da non dimenticare poi la frangia: il viso rettangolare è il migliore per sfoggiarla.

Sceglila lunga e piena: ti aiuterà a riequilibrare otticamente i lineamenti, accorciando il viso. Niente paura anche se ami i tagli lunghi, puoi sceglierli, ma assicurati di dare alla chioma la giusta vaporosità, sfruttando il potere di onde e boccoli per dilatare le dimensioni del volto in larghezza ed evitare il fastidioso "effetto allungamento".

Gli esperti consigliano anche la lunghezza che supera il mento, permette difatti di realizzare con la chioma una specie di "nuvola" che riesce visivamente a rimodellare il viso. Se ami tagli di questo tipo abbinali ad una frangia asimmetrica, posizionandola di lato a creare un ciuffo capace di distogliere l'attenzione.

Le scalature, infine, sono l'arma vincente per chi ha il viso rettangolare. L'importante è optare per sfumature impercettibili e su tutta la chioma, in grado di regalare un volume morbido e creare movimento, così da spezzare l'andamento verticale.