Come valorizzare con i capelli un viso tondo?

Onde e verticalizzazioni sono la soluzione migliore per chi vuole valorizzare un viso tondo con i capelli . Il motivo è semplice: sia i tagli che le acconciature wavy, messy o che giocano in altezza danno definizione, slanciano il viso e lo perfezionano. Nel complesso, dunque, tagli e l'hairstyle aiutano a snellire i lineamenti ed esaltarli al meglio.

Come raccogliere i capelli con viso tondo?

Chignon alto e messy;

Treccia laterale loose;

Semiraccolto;

Coda alta.

Per liftare il viso tondo opta per acconciature in grado di enfatizzare alcuni lineamenti. Ad esempio la coda alta e tirata permette di ottenere un vero e proprio effetto "lifting". Sceglila non troppo alta, donando volume sulla parte alta.

Se la coda non ti piace opta per uno chignon alto e decisamente messy: le onde infatti consentono di incorniciare il volto senza appesantirne i tratti, ma donando un'aria sbarazzina. Per un tocco di romanticismo invece prova il semiraccolto o la treccia laterale loose.

Fai attenzione anche alla riga. La scelta di questo elemento infatti è essenziale ed è sempre legata alla fisionomia del volto e al tipo di capello. La scriminatura laterale permette di affinare e slanciare il viso, mentre quella centrale è preferibile in caso di chioma voluminosa e capelli spessi.

Scegli prodotti di styling altamente volumizzanti, come spume, creme, balsami, impacchi e shampoo. La loro formulazione ti permetterà di sollevare il fusto e ispessirlo, realizzando onde appena accennate e ottenendo una chioma corposa.