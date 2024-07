Come uniformare l'abbronzatura dopo essersi spellati?

Come uniformare l'abbronzatura della pelle "spellata" dal sole? Per uniformare la pelle che si spella in seguito ad una scottatura è importante fare attenzione all'entità del danno. Se la pelle si stacca solo superficialmente, si può idratare e poi eseguire uno scrub delicato. Se la pelle si stacca sul vivo, la scottatura è importante ed è meglio richiedere un consulto medico e lasciar passare del tempo per farla guarire.

Perché l’abbronzatura si spella? L'abbronzatura si spella perché ti sei scottata. Se l'abbronzatura comincia a spellarsi significa che l'esposizione al sole è stata scorretta o che non si è applicata la protezione in tutti i punti necessari. Potrebbe anche non essere stata usata la giusta quantità, o potrebbe non essere stata rispettata la frequenza di riapplicazione. In base al proprio fototipo, anche i tempi di esposizione possono influenzare la qualità dell'abbronzatura, nel bene e nel male. Le pelli chiare tendenti a scottarsi beneficeranno di applicazioni molto frequenti della protezione solare SPF 50, con i giusti filtri fisici, e diverse pause dall'esposizione solare – in maniera che la melanina della pelle si attivi gradualmente. Il discorso è leggermente diverso per le pelli già abbronzate o più scure, dove spesso si tende a soprassedere sulla crema solare (e sul doposole) poiché essendo già "baciate dal sole" ci si immagina di non potersi scottare. Sbagliato: chi ha la pelle chiara è generalmente più attento alle scottature (perché le conosce molto bene), ma anche la pelle scura si scotta e, infine, si spella. In linea generale, la pelle comincia a desquamarsi quando la scottatura è particolarmente intensa. Di solito si avvertono i primi sentori di una eccessiva esposizione al sole quando la pelle brucia, è caldissima e fa male al contatto con qualsiasi cosa non sia acqua o crema rinfrescante, tanto peggio i tessuti come l'asciugamano o un vestito. A quel punto potrebbe già essere troppo tardi: la pelle inizierà a formare delle piccole pellicine che, in base alla gravità dell'ustione, devono essere monitorate anche da un medico. Partiamo dal presupposto che uniformare la pelle spellata dopo il sole non è sempre possibile, specie se la scottatura è molto grave. Col tempo e la giusta idratazione, e l'eventuale consulto del medico, la pelle tornerà normale, ma sarà necessario lasciarle il tempo di guarire. Per approfondire: Labbra scottate dal sole: cosa fare e prevenzione

Cosa fare se la pelle dopo l'abbronzatura si spella? Se la screpolatura è sottile, rimuovila con uno scrub delicato dopo qualche giorno di idratazione intensa;

Se la screpolatura arriva alla pelle "viva", non strapparla: idratala intensamente e lascia che guarisca da sola;

Se ti stai spellando e noti delle piccole bollicine sottocutanee, o magari ti senti la febbre, contatta un medico e fatti consigliare sul da farsi. Le scottature sono una cosa seria, specialmente quando le si ignora e si continua a rimanere esposte al sole. Una volta che la pelle è leggermente arrossata da una scottatura, sarebbe importante evitare di esporla al sole per qualche tempo, in maniera che la situazione non peggiori. Applica un doposole o un gel a base di aloe vera e mentolo per trovare immediato beneficio. Nel caso di una scottatura di media intensità, potresti avvertire dolore, calore e notare le prime pellicine. In questo caso, anche con l'applicazione di un doposole (consigliata in ogni caso) è assai probabile che ti spellerai. Applica un doposole in spray per rinfrescare la pelle molto scottata senza dover spalmare una crema (se la frizione provoca dolore), e non lesinare sulle quantità. Lascia agire per qualche minuto, se possibile, e rimuovi l'eccesso con una velina. Ripeti l'operazione ogni volta che senti di averne bisogno, assicurandoti di restare all'ombra. A questo punto è necessario recarsi in farmacia e acquistare una crema specifica per le scottature, le quali spesso contengono sostanze emollienti e lenitive come pantenolo, betaglucano e acido ialuronico. Se la scottatura è molto grave e la pelle si stacca a brandelli, evita il fai da te e rassegnati: l'esposizione al sole è rimandata fino a una completa guarigione attraverso prodotti che in alcuni casi possono richiede prescrizione del medico.

Come levare spellatura dell’abbronzatura? Applica e lascia agire il doposole fino a completo assorbimento;

Lascia passare qualche giorno perché il processo di guarigione abbia inizio;

Sotto la doccia (acqua tiepida), applicare lo scrub nella zona interessata e massaggiare delicatamente con una spugna morbida;

Se avverti dolore, fermati subito: la scottatura potrebbe essere più grave del previsto;

Lava via le pellicine con abbondante acqua;

Usa l'asciugamano come tampone, e non sfregare le zone scottate;

Riapplica la crema idratante e prodotti cicatrizzanti (se consigliati dal farmacista). Quando la spellatura è superficiale è possibile sfruttare frequenti applicazioni di gel a base di aloe vera e cicatrizzanti, così da ridurre i danni e lavorare sull'uniformare l'abbronzatura. Il processo richiederà qualche giorno. In caso di situazioni più complesse, quando la pelle che si stacca lascia intravedere lo strato "vivo", è importantissimo evitare ogni tipo di scrub e, al contrario, contattare il medico e farsi consigliare su come intervenire. Per approfondire: Come usare correttamente le creme solari: prevenzione e consigli