Cosa succede alla pelle del corpo in estate? Alla pelle del corpo in estate durante l'estate succedono molte cose. Per via dell'abbronzatura cambia il suo colore, ma a modificarsi è anche il suo livello di umidità, cosa che può portare a secchezza e perdita di morbidezza. Per trattarla al meglio durante la stagione calda, dunque, non bisogna dimenticare di idratarla, proteggerla dal sole e non dimenticare le sane abitudini e la corretta skincare.

Come può rovinarsi la pelle d'estate? Diventando grassa e lucida;

Seccandosi;

Squamandosi;

Scottandosi;

Riempiendosi di macchie;

Riempiendosi di brufoli. Per via di tutte le motivazioni che abbiamo già elencato, la pelle può rovinarsi nei modi che abbiamo appena elencato. Tutte queste problematiche sono legate sia alle condizioni ambientali che a fattori legati alle nostre abitudini, come esporci di più al sole o bere poco. In più, anche situazioni come i viaggi estivi in cui per molte ore siamo in ambienti come aerei, treni e macchina, possono mettere la nostra pelle sotto stress. La buona notizia è che quasi tutte le problematiche sono risolvibili adattando la propria routine di cura della pelle alla stagione estiva e facendo attenzione a non esporsi al sole senza protezione.

Come avere una pelle perfetta in estate? Esporsi al sole solo negli orari consigliati;

Proteggere sempre la pelle con la crema solare;

Usare indumenti traspiranti;

Integrare frutta e verdura;

Combattere la disidratazione. Avere una pelle perfetta anche in estate non è impossibile, ma la prima cosa che si deve fare è essere certe che le proprie abitudini siano sane. Per esempio, ci si dovrebbe mai esporre al sole solo negli orari consigliati (dalle 8 del mattino alle 11 e poi dalle 16 alle 18) ed evitare gli orari critici in cui i raggi UV sono più aggressivi. Indossare la crema solare dovrebbe diventare una vera e propria abitudine regolare, non solo quando si va in spiaggia e anche nei giorni nuvolosi. Per evitare eccessi di sudorazione e di conseguenza irritazioni, occorrerebbe anche usare indumenti traspiranti e, se possibile, non troppo stretti. Attenzione anche all'alimentazione: cibi troppo difficili da digerire o troppo elaborati mettono il nostro corpo a dura prova già durante l'inverno, ma con l'estate diventano deleteri tanto a livello globale quanto per la pelle, che senza i corretti nutrienti e vitamine può opacizzarsi o, al contrario, rispondere con un'ulteriore disregolazione dei livelli di sebo. Infine, non scordiamo di combattere la disidratazione, in due modi: dall'interno, bevendo molta acqua, e dall'esterno, con prodotti ad hoc che siano leggeri e al contempo lenitivi e idratanti. E, a proposito di prodotti, adesso parleremo anche della corretta cura della pelle del corpo estiva.

Come fare una routine di cura della pelle estiva ideale? Scegliere e usare un detergente delicato;

Applicare cosmetici leggeri e idratanti;

Non dimenticare la crema idratante. Similmente alla skincare estiva del viso, anche quella del corpo deve adeguarsi. L'ideale sarebbe optare per detergenti, bagnoschiumi, saponi o gel doccia delicati e non comedogeni. Meglio lasciare da parte quelli troppo chimici o aggressivi, a base di alcol, solfati, tensioattivi o eccessivamente schiumogeni. Ogni parte del corpo, poi, dalle braccia alle gambe passando per il décolleté, dovrebbe essere idratata con cosmetici ad hoc: in commercio esistono spume, oli, lozioni, gel e persino spray che possono dare il boost necessario. Un'attenzione particolare deve essere riservata alla crema idratante. Anche in questo caso, come per il viso, sarebbe bene averne due tipologie: una crema più leggera e delicata per il giorno (anche con presenza di filtri solari) e una più nutriente e corposa per la notte. Per approfondire: Cosa mettere sul viso prima della crema solare

Come trattare la pelle in estate? Proteggerla usando la protezione solare;

Non dimenticare di applicare la crema solare su tutto il corpo;

Concedersi una pausa durante le sessioni di abbronzatura;

Sciacquare il corpo con acqua dolce dopo il bagno;

Evitare docce troppo lunghe. Lo abbiamo già ripetuto, ma ribadirlo è fondamentale: usare la protezione solare è essenziale per trattare bene la pelle d'estate. Ciò significa che occorre applicarla anche dove non penseremmo mai di scottarci. Infatti, al di là delle zone canoniche su cui potremmo aver bisogno di aiuto, come la schiena, le spalle e il petto, ci sono altre parti del corpo in cui la pelle è molto sottile e in queste zone il rischio di scottarci è più alto: dorso dei piedi, punta delle orecchie gomiti e ginocchia sono alcuni esempi. È importantissimo anche prendersi una pausa mentre ci si abbronza, per dare tregua alla pelle, e sciacquare il corpo con acqua dolce dopo il bagno, per rimuovere la salsedine che può irritare la cute se lasciata agire per troppo tempo. Infine, è bene evitare docce troppo lunghe: paradossalmente, infatti, secca la pelle. Per approfondire: Abbronzatura e protezione solare: cosa sapere su SPF e abiti anti-UV