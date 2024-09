Come trattare i capelli bianchi?

Perché è importante prendersi cura dei capelli bianchi? I capelli diventano bianchi principalmente a causa dell'invecchiamento ma questo processo può dipendere anche da altri fattori. Indipendentemente dalle motivazioni però, spesso tendono ad essere più secchi e spenti rispetto a quelli colorati e il deposito di smog e polveri sottili smorza la loro brillantezza. Per questo necessitano di cure specifiche per rimanere belli e in salute.

Come rendere più belli i capelli bianchi? Fare una maschera pre shampoo

Usare uno shampoo anti giallo

Trattarli con prodotti idratanti e nutrienti Contrariamente a quanto si pensava un tempo, i capelli bianchi non sono certo un flagello e non devono per forza essere coperti con tinture che, se troppo aggressive, rischiano di minarne l'integrità. Le chiome bianche possono infatti essere estremamente eleganti e sofisticate ma come abbiamo detto tendono anche a seccarsi e a diventare opache. Se ciò avviene però niente paura, per ravvivarle basta attenersi a una hair care routine ad hoc. Prima di lavarli può risultare ad esempio utile applicare una maschera a base di cheratina, olio di argan o di jojoba, massaggiandola accuratamente sul cuoio capelluto in modo che anche questo, che come i capelli tende a inaridirsi, possa beneficiarne, e lasciandola poi in posa dai 10 ai 15 minuti. Per quanto riguarda il lavaggio, l'alleato numero uno è lo shampoo anti giallo. In commercio ce ne sono ormai tantissimi e riconoscerli è facile visto che si presentano in un colore viola acceso che neutralizza le antiestetiche sfumature gialle che spesso si creano sui capelli bianchi o biondi e che tendono a spegnerne la naturale brillantezza. Lo shampoo anti giallo però a volte risulta un po' aggressivo quindi il consiglio è di non eccedere e usarlo al massimo una volta a settimana. Per gli altri lavaggi meglio affidarsi a formule il più possibile naturali e idratanti, che formano una guaina protettiva intorno al capello, proteggendone il colore. Per approfondire: Capelli bianchi, perché invecchiando cominciano a comparire e cosa fare?

Come ravvivare i capelli bianchi in modo naturale? Fare un decotto alla salvia

Fare un impacco all'aceto Se non si vogliono usare prodotti anti giallo, esistono anche metodi naturali che promettono di ravvivare i capelli bianchi e mantenerne la luminosità. Uno di questi è sottoporre la propria chioma con regolarità a un decotto alla salvia. Basta far bollire un cucchiaino di salvia essiccata insieme a un cucchiaino di tè in un litro di acqua per circa due ore, filtrate il composto, aggiungere un cucchiaio di rum e applicarlo su tutta la lunghezza dei capelli. Un'alternativa altrettanto valida è vaporizzare un po' di aceto sui capelli umidi dopo averli lavati, distribuendolo aiutandosi con un pettine. L'aceto è un toccasana per i capelli bianchi perché ha proprietà lucidanti e anti secchezza, e contrariamente a quanto si potrebbe pensare non aggredisce la chioma.

Come dare lucentezza ai capelli bianchi? Per dare luminosità ai capelli bianchi non basta lavarli nel modo corretto, anche gli step successivi sono importanti, primo tra tutti l'asciugatura, che se fatta con fonti di calore deve sempre essere preceduta dall'applicazione di un termo protettore, ancor meglio se anch'esso dotato di formula anti giallo. Utilissimo per esaltarne la naturale luminosità anche l'olio di semi di lino, da applicare su tutta la lunghezza, insistendo in modo particolare sulle punte. Se si vogliono donare sfumature ancora più intense alla chioma bianca, in commercio esistono diversi spray grigio perla da usare prima dello styling, che in combinazione con i prodotti anti giallo sono in grado di rendere i capelli una nuvola bianca bellissima. Questi prodotti possono essere applicati anche sui capelli asciutti e rappresentano un ottimo modo per dare una sferzata di luce e nutrimento tra un lavaggio e l'altro, proteggendo anche la fibra capillare dalle aggressioni degli agenti esterni come smog o raggi solari.

Come fare per fermare la crescita dei capelli bianchi? Il più delle volte è impossibile arrestare la crescita dei capelli bianchi, soprattutto se questa è dovuta al normale processo di invecchiamento della persona. Tuttavia, per rallentare questo fenomeno può rivelarsi molto utile mantenere un'alimentazione sana ed equilibrata, ricca di proteine e Omega 3 che rinforzano il capello e ne contrastano la caduta: rame che stimola la produzione di melanina; selenio che contrasta i radicali liberi; vitamine del gruppo B che contrastano la caduta e favoriscono la produzione di melanina; e vitamine C, A, E che contrastano i radicali liberi e l'invecchiamento precoce. Importante anche evitare fumo, alcol e stress e non sottoporre i capelli a trattamenti troppo aggressivi. Per approfondire: Come facciamo a fermare la comparsa dei capelli bianchi?