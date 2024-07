Cosa significa avere la pelle lucida? Quando si ha la pelle lucida significa che è in corso una produzione eccessiva di sebo. In sostanza, le ghiandole sebacee che si trovano sull'epidermide sono per qualche ragione stimolate e producono una quantità maggiore di questa sostanza oleosa che, insieme al sudore, costituisce il film idrolipidico, ossia una miscela di sostanze che protegge e idrata la cute. Nonostante il ruolo virtuoso del film idrolipidico, una quantità eccessiva di sebo può dar vita a un effetto unto e lucido che può, per altro, essere controproducente. La buona notizia è che è possibile correre ai ripari.

Come eliminare l'unto dal viso? Con la corretta detersione;

Non dimenticando l'esfoliazione;

Con una buona routine di skincare. Andiamo dunque alle soluzioni pratiche. Per togliere l'effetto lucido dal viso è essenziale partire da una buona pulizia, scegliendo la corretta combinazione di detergenti viso, struccanti o acque micellari che rimuovano lo sporco ma siano anche delicati. La cosa migliore da fare è optare per prodotti seboequilibranti, capaci di idratare e purificare al tempo stesso. Importantissima è anche l'esfoliazione, che deve essere regolare ma mai eccessiva. Una volta ogni dieci giorni basterà sia per rimuovere l'eccesso di sebo, cellule morte e impurità sia per favorire il turnover cellulare e il ricambio dell'epidermide. All'uso dei detergenti corretti e degli esfolianti ad hoc va poi affiancata una skincare routine calibrata sulle necessità della nostra pelle. Se il viso è molto lucido, sarebbe buona norma, per esempio, optare per creme idratanti a base di acido ialuronico che aiutano a idratare la pelle in profondità senza però "ingrassare" ulteriormente il film idrolipidico. Un consiglio in più? Per una soluziona temporanea e veloce si può anche optare per il make up opacizzante, che consente di eliminare l'effetto lucido grazie a fondotinta e cipria in polvere minerale.

Perché ho la pelle lucida? Squilibri ormonali;

Difficoltà nella digestione;

Fumo;

Alcol;

Cura scorretta della pelle;

Uso di prodotti make up siliconici. Applica una crema idratante leggera, puntando su formulazioni in gel e non comedogene. Una volta a settimana utilizza una maschera opacizzante a base di estratti vegetali o argilla per purificare la pelle e assorbire il sebo in eccesso. La pelle lucida è provocata da una produzione eccessiva di sebo delle ghiandole sebacee che si trovano sull'epidermide. Queste ghiandole infatti sono designate alla produzione del sebo che, insieme al sudore, costituisce il film idrolipidico, ossia una miscela di sostanza che proteggono e idratano la cute. A sua volta l'eccessiva produzione di sebo può essere causata da squilibri ormonali, difficoltà nella digestione, ma anche il consumo eccessivo di fumo e alcol. Altre cause sono una scorretta skincare routine della pelle e l'utilizzo di prodotti make up siliconici.

Come rendere la pelle da lucida a opaca? Mantenendo una routine di pulizia del viso;

Usando prodotti opacizzanti;

Evitando di toccare eccessivamente il viso. Posto che è per essere certe di fare la cosa giusta la cosa migliore da fare è consultare il proprio dermatologo , per far tornare la pelle da lucida a opaca ci sono degli altri accorgimenti da seguire. Tornando alla routine di pulizia della pelle, è importante non trascurarla mai: l'appuntamento deve essere fisso due volte al giorno, al mattino e alla sera. In più, se ci si allena, si va al mare o si suda in maniera particolare, è consigliato lavare nuovamente il volto, sempre usando un detergente delicato per rimuovere il sebo in eccesso e le impurità. Sempre in accordo con il proprio medico di fiducia, si può anche pensare di introdurre nella propria skincare routine dei prodotti opacizzanti. Questi cosmetici, generalmente a base di acido glicolico, argilla o acido salicilico, sono ottimi per ridurre l'effetto lucido e unto, ma occorre anche fare attenzione perché durante l'estate (e in generale prima dell'esposizione al sole) possono essere controproducenti. Un'altra cosa fondamentale da fare è evitare di toccare con frequenza il viso: questo gesto infatti può trasferire sporco e olio dalle mani alla pelle, rischiando di aumentare l'effetto lucido. Per approfondire: Pulizia del Viso: fai da te e dall'estetista

Cosa usare per la pelle lucida? Crema anti lucido;

Fazzolettini assorbi sebo;

Fondotinta opacizzante;

Cipria opacizzante;

Crema solare con effetto blur;

Spray refresh. Le creme anti lucido hanno una texture light e idratante, perfetta per nutrire la pelle e opacizzare al tempo stesso. Come rimedio last minute, da tenere sempre in borsa, sono ottimi pure i fazzolettini assorbi sebo. Tamponandoli nelle zone da opacizzare permettono di eliminare il sebo in eccesso e rendono la pelle fresca. Fondotinta e cipria sono validi alleati contro la pelle del viso lucida. Scegli una formula compatta da tamponare con la cipria, se necessario, grazie a un tampone di velluto da picchiettare sul volto. Le formulazioni migliori sono quelle a base di polvere di riso e minerali. D'estate sarebbe meglio utilizzare anche una crema solare effetto blur: leviga l'incarnato, opacizza e protegge dai raggi UV. Si applica prima di uscire di casa, la mattina, e difende la pelle dalle aggressioni esterne per tutto il giorno. Infine lo spray refresh è un ottimo alleato contro la pelle lucida. L'acqua nebulizzata infatti abbassa la temperatura della cute e riduce la produzione del sudore. L'ideale sarebbe spruzzarla più volte al giorno, tamponando con un telo di cotone la pelle.

Come evitare che il trucco diventi lucido? Stendi un primer opacizzante sulla pelle del viso;

Sfuma con una spugnetta un fondotinta matte;

Tampona la pelle con una cipria opacizzante;

Fissa con uno spray. Per evitare che il trucco diventi lucido parti dal primer. Scegli un prodotto a effetto opacizzante: ti consentirà di creare sul viso una pellicola opaca e omogenea che farà aderire meglio il fondotinta e limiterà la produzione di sebo. Opta per un fondotinta matte, usandolo a piccole dosi e sfumandolo con una spugnetta sino a farlo aderire alla perfezione. Tampona con una cipria opacizzante e dalla texture impalpabile. Infine fissa il trucco con uno spray che ti consentirà di mantenere il make up perfetto per tutto il giorno senza l'effetto lucido.