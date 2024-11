Tagliare le unghie potrebbe sembrare un gioco da ragazzi, ma farlo correttamente richiede pratica. Armiamoci di tagliaunghie o forbicine (in base alle preferenze), lima e un po' di pazienza. L'obiettivo è effettuare l'operazione in maniera semplice, senza lasciare aree spigolose, trascurate e senza danneggiare la struttura dell'unghia .

Il risultato sarà meno preciso di quello che si ottiene quando si effettua l'operazione con la mano dominante, ma alla fine sarà possibile dare loro un aspetto gradevole. Non solo: se non ti senti sicura, esegui l'operazione da sola e poi rivolgiti a un'amica per gli ultimi ritocchi. In questo modo sarai assolutamente perfetta.

Quando l'unghia è particolarmente danneggiata, puoi provare a rimediare utilizzando una lima per arginare temporaneamente il problema. A questo punto ti consigliamo però di rivolgerti alla tua estetista di fiducia per farti guidare nella soluzione migliore.

Come tagliare le unghie ispessite negli anziani?

Prima di tagliare le unghie ispessite delle persone anziane è fondamentale lasciare mani o piedi in ammollo per una decina di minuti con un po' di acqua calda e bicarbonato. Una volta ben asciugate, si può procedere col tronchesino, facendo attenzione a eventuali danni presenti. Se non ci si sente sicuri, si può sempre chiedere suggerimento all'estetista o, in caso di patologie come il diabete, al medico curante.

