Per tagliare le unghie dei piedi nel modo corretto è importante prestare attenzione ad alcuni dettagli. Prima di tutto bisogna evitare il taglio arrotondato e scegliere quello retto. Poi occorre non rimuovere le cuticole e, soprattutto, utilizzare gli strumenti giusti per questa operazione.

Come si tagliano le unghie dei piedi?

Fai un pediluvio;

Asciuga bene i piedi;

Usa strumenti puliti e disinfettati;

Effettua un taglio orizzontale dell'unghia;

Non tagliare le unghie troppo corte;

Non rimuovere le cuticole;

Limale regolarmente.

Sapere come tagliare bene le unghie dei piedi è importante non solo per rendere la pedicure elegante, ma anche per essere certe che non insorgano problemi come irritazioni o infezioni. La prima cosa da fare è effettuare un pediluvio, uno step fondamentale nella pedicure fai da te.

Ti consentirà non solo di avere piedi puliti e profumati, ma anche di ammorbidire le unghie e rendere più semplice il taglio. Ricordati di usare sempre un tagliaunghie, assicurandoti che sia sempre pulito e sterilizzato. L'ideale è effettuare un taglio orizzontale, cercando di non toccare gli angoli per evitare che l'unghia possa incarnirsi.

In ogni caso sarebbe meglio, anche dopo il taglio, limare le unghie regolarmente. Infine non toccare oppure rimuovere le cuticole per prevenire le infezioni e consentire all'unghia di crescere sana e forte.