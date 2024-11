Come struccarsi nel modo giusto? Struccarsi è un gesto che può sembrare semplice ma non tutte le persone, pur essendo convinte del contrario, lo fanno correttamente. Tecniche e prodotti, infatti, non sono da scegliere in modo casuale o frettoloso, ma basandoli sulle esigenze del momento, sulla tipologia di trucco da eliminare e sulle caratteristiche della propria pelle. Scegliamo accuratamente dunque prodotti come acque micellari, latte detergente o struccanti bifasici.

Perché è importante rimuovere tutto il trucco dal viso? Struccarsi bene, in modo che non rimanga alcun residuo di make up sul viso, è fondamentale per supportare la salute generale della pelle e promuovere il rinnovo cellulare. Non compiere questa azione nel modo corretto o, peggio, andare a letto truccate, ostruisce i pori e aumenta la produzione di sebo, che a sua volta porta alla formazione di acne, punti neri e infiammazioni. Il trucco che sedimenta sul viso, inoltre, intrappola sporcizia e inquinanti ambientali sulla pelle, che nel tempo può infiammarsi, diventando più secca e meno luminosa e accelerando l'invecchiamento cutaneo.

Quali sono i prodotti migliori per struccarsi? Detergenti oleosi

Acqua micellare

Struccanti bifasici Prima di iniziare a struccarsi è sempre bene ricordarsi di lavarsi le mani, in modo da non trasferire sul viso sporco e batteri. Una volta compiuta questa operazione è necessario munirsi del prodotto più idoneo. Quelli migliori per struccarsi solo i detergenti a base oleosa, l'acqua micellare e gli struccanti bifasici, tutte ottime soluzioni, da scegliere in base alle proprie preferenze, alla tipologia della pelle e al tipo di trucco da eliminare. I detergenti a base oleosa, che si presentano sotto forma di olio, gel o burro, sono ideali per le pelli sensibili perché hanno la capacità di sciogliere il trucco senza bisogno di sfregare eccessivamente e agiscono anche su make up importanti. L'azione dell'acqua micellare è più delicata e per questo si tratta di un'opzione che andrebbe preferita alle altre se si deve eliminare un trucco leggero. I detergenti bifasici, infine, possono essere considerati una via di mezzo tra le soluzioni precedenti. Chiamati così perché costituiti da due componenti: una oleosa e una lenitiva, struccano senza intaccare il film protettivo della pelle. Dopo averli agitati le due parti si fondono e sono in grado di eliminare anche il make up più ostinato. E per i cosmetici waterproof o no transfer? Nel caso di prodotti resistenti all'acqua, le basi oleose sono le più efficaci. Per quanto riguarda le tinte labbra no transfer, ovvero quelle che permagono sulla bocca tutto il giorno, si possono utilizzare i regolari struccanti che abbiamo elencato, che vanno lasciati agire con calma. Per approfondire: Detergente viso, struccante, acqua micellare: quali differenze?

Come ci si strucca? Non tutti gli struccanti si usano allo stesso modo. I detergenti a base oleosa devono essere erogati sui polpastrelli delle dita, da usare poi per massaggiare delicatamente il viso. Dopo questi passaggio è sufficiente sciacquarlo solo con acqua tiepida o aiutandosi con un detergente delicato. L'acqua micellare e gli struccanti bifasici invece si usano bagnando un dischetto di cotone usa e getta o riutilizzabile e strofinandolo delicatamente sul viso. Per chi ha il contorno occhi particolarmente delicato il consiglio è di non sfregare troppo in questa zona ma di tenere il dischetto imbevuto sugli occhi per circa 15-20 secondi, in modo che il trucco si sciolga senza traumi. Dopo essersi struccate procedere con la propria abituale skincare routine abituale. Per approfondire: Esiste un metodo anti-age per struccare gli occhi?

Quali sono i metodi da evitare? Non idonee per essere usate a rimuovere il make up dal viso, a discapito del loro nome, sono invece le salviettine struccanti, perché per essere davvero efficaci ed eliminare tutto il trucco devono essere strofinate energicamente sul volto, con il rischio di irritare e sensibilizzare la pelle. Inoltre, le fragranze e altri ingredienti che spesso sono presenti al loro interno per le pelli più sensibili possono risultare troppo aggressive. Meglio quindi limitarsi a usare le salviettine struccanti solo in situazioni di emergenza, quando non si dispone di alcun altro mezzo per eliminare il trucco della giornata.