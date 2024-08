Come sistemare i capelli sfibrati?

Come rigenerare i capelli sfibrati? Per rigenerare i capelli sfibrati occorre non solo avere uno stile di vita sano da combinare a una corretta routine di haircare, ma anche conoscere le cause dei danni alla fibra capillare e andare in profondità con dei trattamenti mirati.

Qual è la causa dei capelli sfibrati? Eccessiva esposizione al sole senza cappelli o lozioni solari per capelli;

Stress chimici: decolorazioni troppo frequenti o tinte capelli molto aggressive e ripetute negli anni;

Stress fisici: asciugacapelli a temperature molto elevate, frequente uso di piastre o arricciacapelli a calore, styling estremi e molto stressanti per il bulbo pilifero del cuoio capelluto;

Aggressioni atmosferiche provocate da vento, umidità, piogge e inquinamento;

Lavaggi troppo frequenti;

Scarsa idratazione in fase di shampoo, da effettuare tramite maschere per capelli e balsamo;

Stress;

Alimentazione scorretta e priva di nutrienti essenziali come proteine, vitamine e minerali;

Genetica. Il capello sfibrato si riconosce per via della sua struttura, la quale risulta diversa rispetto a quella di una chioma sana in vari aspetti. Per esempio, il capello sano appare forte, elastico e lucente. Quello sfibrato, invece, presenta lo strato esterno danneggiato in più punti, con alcune scaglie sollevate che permettono agli agenti chimici nocivi di penetrare nella struttura del capello, indebolendolo ulteriormente. La cheratina che compone il capello deve mantenersi uniforme e omogenea su tutta la lunghezza, e per fare ciò è importante affidarsi ai consigli del parrucchiere. Se ami le tinte o le decolorazioni, sappi che non devi rinunciarvi per forza per avere un capello sano e nutrito. Quello che conta è affidarsi al parere dell'esperto per dilatare il più possibile i periodi tra decolorazione o tinta, o trattamenti aggressivi, e aggiungere alla routine di bellezza dei capelli prodotti altamente nutrienti, ad azione ristrutturante. Per approfondire: Cosa succede ai capelli con il caldo?

Cosa fare per i capelli sfibrati? Opta per degli tagli regolari, almeno 3-4 volte l'anno, così da evitare la comparsa delle doppie punte.

Limita l'uso di asciugacapelli (specie se di bassa qualità) o piastra. Gli strumenti di styling termico sono una salvezza per chi ha poco tempo, ma a lungo andare danneggiano la chioma.

Scegli prodotti di alta qualità e non aver paura di provarne di nuovi, specie se con quelli attuali non ti trovi bene. Non tutte le formulazioni naturali e 100% vegane funzionano necessariamente meglio di quelle più convenzionali: tutto dipende dal capello e dalle abitudini individuali.

Alimentati in modo sano e bilanciato, introducendo biotina nella tua alimentazione attraverso uova, pesce, verdure e frutta secca.

Scegli una maschera nutriente e riparatrice a base di oli nutrienti, come ad esempio olio di mandorle, olio di jojoba, olio di argan od olio di semi di lino – in base anche al tipo di cute che hai. Alcuni oli, come l'olio di Argan, sono perfetti per i capelli secchi. Chi soffre di forfora o ha una cute particolarmente grassa (con punte secche) dovrebbe optare per opzioni pensate per non appesantire la chioma o incoraggiare la produzione di pelle secca.

Applica il latte solare sui capelli prima di esporli al sole. Se l'idea non ti piace, raccoglili e utilizza invece un cappello.

Prima della piastra, applica un termoprotettore per capelli.

Lascia più spesso che puoi i capelli sciolti. In alternativa, opta per acconciature lasche, come mezze code o "buns" (chignon) morbidi. La prevenzione è il miglior modo per affrontare questo problema. Il capello sfibrato appare disidratato. Abbonda spesso di doppie punte e ha un aspetto stopposo e opaco. La texture apparirà irregolare anche dopo un lavaggio perfetto, e la luminosità sarà sempre un problema. Detto ciò, ricordati che tutti i danni che provochi hai capelli sono reversibili, a patto che tu sia disposta a sottoporti a routine idratanti e ad avere pazienza. Mentre si cerca una soluzione ottimale, è importante seguire qualche consiglio, specie se si vuole camuffare al meglio un capello danneggiato.

Come ridare vita ai capelli sfibrati? Scegli una routine di lavaggio ricca di nutrienti. Si parte dallo shampoo, si procede con la maschera, il balsamo e infine l'olio o il siero.

Rispetta i tempi di posa, specialmente per le maschere ristrutturanti.

Scegli prodotti arricchiti con cheratina contro i capelli flosci e spenti. La cheratina va a creare una barriera protettiva sul capello e lo preserva da ulteriori aggressioni esterne.

Bevi molta acqua.

Valuta, insieme al tuo dermatologo tricologo, la possibilità di arricchire la tua dieta o abbinarla a integratori alimentari a base di ferro, zinco, biotina, metionina e cistina.

Prenditi una pausa dalle tinte, specialmente quelle a base di ammoniaca, e ascolta il tuo parrucchiere di fiducia per capire come limitare tutti i trattamenti aggressivi. Molte maschere hanno tempi di posa lunghi, come per esempio 15-30 minuti. La differenza tra un'applicazione rapida (5 minuti) e una corretta è sostanziale, e soprattutto non ti farà sprecare denaro in applicazioni inefficaci. Valuta di differenziare il momento dello shampoo da quello della doccia, almeno una o due volte la settimana. Prenditi tempo per applicare la maschera che preferisci (possibilmente senza siliconi e parabeni) e lasciala in posa prima del risciacquo. Per approfondire: Cosa fare per capelli che sembrano paglia?

Quante volte lavare i capelli sfibrati? Il capello sfibrato e fragile non andrebbe lavato più di 3 volte alla settimana, ma tutto dipende dalla predisposizione individuale, dal tipo di prodotti usati, dal metodo di asciugatura e naturalmente dal parere del proprio dermatologo tricologo. Nonostante lo shampoo possa sembrare un'occasione per idratare il capello, è vero anche che in questa fase stiamo rimuovendo le barriere naturali del capello per sostituirle a prodotti chimici alternativi.