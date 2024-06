Come si usa lo struccante solido?

Nato dall'esigenza di trovare una soluzione più sostenibile per quel che concerne il packaging e la durata d'uso, lo struccante solido è ormai prodotto da moltissimi brand di cosmesi.

Lo struccante solido è un prodotto utilizzato per la rimozione del trucco formulato in forma solida invece che liquida.

Come usarlo?

L'uso dello struccante solido è molto semplice e consiste di pochi e semplici passaggi:

Inumidire il viso con un po' d'acqua;

Bagnare lo struccante solido, quindi strofinarlo delicatamente fino ad ottenere una morbida schiuma o una sorta di crema leggera, a seconda del prodotto usato;

Applicare sul viso massaggiando delicatamente in modo da raggiungere tutte le zone del volto in cui è presente il make-up;

Risciacquare con abbondante acqua tiepida;

Asciugare delicatamente.

In alternativa, dopo averlo bagnato, è possibile procedere strofinando lo struccante solido direttamente sul viso, per poi proseguire massaggiando delicatamente e infine risciacquando.