Come si manifesta lo stress sulla pelle?

I sintomi dello stress sulla pelle sono molto simili a quelli di una dermatite da contatto o di un eczema allergico . Quando spuntano ponfi e vescicole si avverte spesso un forte prurito, ma sarebbe preferibile evitare di grattarsi per non provocare abrasioni e croste.

Per diagnosticare e trattare le infiammazioni della pelle dovute allo stress è necessaria una visita dermatologica. Dopo l'anamnesi del paziente, infatti, il dermatologo esaminerà le manifestazioni cutanee e sceglierà la terapia più corretta per risolvere il problema, anche quando causato dallo stress.

Come eliminare gli effetti dello stress sulla pelle?

Specifiche terapie topiche;

Lavorare sulla causa della dermatite.

Per combattere gli effetti dello stress sulla pelle bisogna agire su due fronti. Da una parte eliminare tutti i sintomi e le manifestazioni cutanee attraverso delle terapie topiche indicate dal dermatologo. Sarà il medico specialista, infatti, a suggerire, per esempio, l'applicazione di creme lenitive per reidratare la pelle o l'uso di detergenti delicati che non aumentino i fastidi.

In alcuni casi potrebbe anche suggerire l'assunzione di antistaminici e cortisonici o, in situazioni più specifiche, farmaci immunodepressori.

Dall'altro lato, invece, bisogna agire più in profondità. Andare ad individuare quale sia la causa scatenante dello stress e lavorare per eliminarla è forse la parte più difficile, ma sicuramente quella che contribuirà a risolvere il problema al più presto.