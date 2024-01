Come si fa l'esfoliazione della pelle del viso

Il viso è la prima cosa di te che le persone notano e, come tale, merita una cura particolare per quanto riguarda il trattamento della pelle e la cura quotidiana della sua salute. Prendersene cura in modo adeguato richiede non tanto i giusti prodotti, quanto più le giuste informazioni e le conoscenze necessarie a soddisfare i requisiti unici di ogni pelle.

Esfoliare la pelle del viso è un passaggio fondamentale per coloro che vogliono coniugare la bellezza alla salute. È importante sapere che si tratta di una procedura da eseguire non troppo di frequente, a cadenza regolare o all'occorrenza, perché il suo scopo è quello di rimuovere dal viso le cellule epiteliali morte.

Esfoliare la pelle del viso: perché?

Pelle più luminosa

Pelle purificata

Pelle liscia

Pelle uniforme

Favorisce la regolazione del sebo

Rimuove polvere e smog, ma anche impurità

Riduce l'insorgenza di punti neri

Aiuta a prevenire l'ostruzione dei pori

Può aiutare a migliorare la produzione di collagene

Riduce la comparsa di macchie e cicatrici

Può prevenire, in alcuni casi, la formazione di brufoli

Ma come mai questa pratica è così importante nella routine di cura della pelle? È presto detto: una superficie esfoliata favorisce l'assorbimento delle sostanze nutritive che derivano dai trattamenti in siero e in crema. Inoltre, la pelle, liberata dalle cellule epiteliali morte, sembrerà naturalmente più luminosa, levigata e conferirà all'incarnato un aspetto più uniforme.

Ultimo fattore ma non per importanza: l'esfoliazione, eseguita nei modi e nei tempi più adeguati per il proprio tipo di pelle, aiuta a prevenire l'ostruzione dei pori e la formazione di brufoli. Attenzione, però: il brufolo non ha sempre cause legate allo sporco o alla cattiva esfoliazione.

Chi soffre di acne dovrebbe discutere di un trattamento esfoliante adeguato insieme al proprio dermatologo, onde evitare che i prodotti scelti possano peggiorare la situazione.