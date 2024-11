Come si sgonfiano le borse agli occhi? Per sgonfiare le borse agli occhi è importante seguire alcune regole importanti. Cura l'alimentazione, evitando i cibi che causano ritenzione di liquidi, applica creme drenanti, fai massaggi alla zona e realizza degli impacchi freddi.

Come eliminare le borse sotto gli occhi senza chirurgia? Dormi almeno 8 ore a notte;

Evita lo stress;

Usa impacchi freschi per il contorno occhi;

Dormi con la testa sollevata;

Rimuovi sempre il trucco la sera;

Utilizza prodotti specifici;

Cura l'alimentazione;

Fai massaggi. Per eliminare le borse sotto gli occhi in modo efficace e senza chirurgia inizia curando il tuo stile di vita. Segui un'alimentazione sana e povera di sale, per evitare accumuli di liquidi. Rimuovi sempre il trucco la sera, applicando una crema specifica. Non dimenticare gli impacchi freschi, da realizzare nella zona del contorno occhi, usando prodotti a base di aloe vera o caffeina, sostanze drenanti e sgonfianti. Per migliorare la circolazione e il drenaggio dei liquidi dormi con la testa leggermente sollevata oppure appoggiata alla spalliera del letto, assicurandoti di riposare almeno otto ore di notte. Per approfondire: Occhiaie: caratteristiche generali e consigli utili

Come sgonfiare velocemente le borse sotto gli occhi? Applica un impacco freddo;

Passa un cubetto di ghiaccio sulle borse;

Usa una crema drenante fredda. Per sgonfiare velocemente le borse sotto gli occhi prova un trattamento d'urto ed efficace. Prima di tutto applica sulla zona un impacco freddo a base di sostanze drenanti. Poi passa sulla zona un cubetto di ghiaccio. Questa operazione avrà un effetto astringente e ti consentirà di sgonfiare rapidamente le borse. Infine ricordati di mettere una crema drenante dopo averla tenuta in frigo. Fai lo stesso con il contorno occhi per diminuire il gonfiore in modo efficace.

Cosa mangiare per attenuare le borse sotto gli occhi? Kiwi;

Ciliegie;

Carciofi;

Limone;

Agrumi;

Frutti di bosco;

Uva;

Peperoni;

Prugne;

Asparagi;

Cetrioli;

Melanzane. Per ridurre le borse sotto gli occhi è essenziale assumere alimenti ricchi di vitamina C, vitamina K e bioflavonoidi. Si tratta di cibi perfetti per migliorare l'elasticità dei capillari e rinforzare il microcircolo, prevenendo così l'edema.

Cosa non mangiare per le borse sotto gli occhi? Affettati;

Insaccati;

Formaggi;

Alimenti grassi ed eccessivamente lavorati;

Carni rosse;

Burro;

Strutto;

Lardo;

Alcolici;

Sale;

Prodotti confezionati;

Prodotti precotti. Per evitare la formazione delle borse sotto gli occhi è importante inoltre eliminare dalla dieta gli alimenti che causano ritenzione di liquidi e appesantiscono il fegato. Fra questi troviamo le carni rosse, tutti i cibi ricchi di sale ed eccessivamente lavorati, gli alimenti grassi, ma anche gli alcolici.

Cosa fa venire le borse sotto gli occhi? Poche ore di sonno;

Assunzione eccessiva di caffeina;

Dieta errata;

Stress mentale e fisico. Le borse sotto gli occhi sono causate da vari fattori. Prima di tutto la mancanza di sonno: dormire almeno otto ore a notte è essenziale per evitare la formazione di edema sotto gli occhi. Questo rigonfiamento – che si forma sotto e sopra la palpebra – è provocato da un accumulo di acqua e siero, legato ad una cattiva circolazione sia linfatica che sanguigna. Una condizione che a sua volta è provocata da stress mentale e fisico, una dieta sbagliata a base di cibi ricchi di grasso e di sale, ma anche dall'assunzione eccessiva di caffeina.

Come massaggiare le borse sotto gli occhi? Picchietta l'area intorno agli occhi;

Fai dei movimenti circolari;

Usa la digitopressione;

Massaggia le tempie. Con indice e medio picchietta la zona che si trova intorno agli occhi, realizzando dei movimenti circolari. Parti dall'angolo interno dell'occhio e arriva sino alle tempie, passando sulle sopracciglia. Usa la digitopressione per riattivare la circolazione nelle zone in cui si accumulano i liquidi. Innanzitutto i lati del naso e l'osso sopraccigliare. Esercita per qualche secondo una pressione, poi fai lo stesso movimento sui dotti lacrimali. Infine massaggia le tempie, stimolando al massimo il sistema linfatico e favorendo il relax. Per approfondire: Massaggio viso anti età funziona davvero ?