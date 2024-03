Tutti i modi per sgonfiare il viso e avere un volto fresco e radioso Il volto è il nostro principale biglietto da visita: ogni parte di quest'area racconta qualcosa di noi, della nostra vita e della nostra anima. È anche per questo che gli riserviamo molte attenzioni e cure e vorremmo cercare di capire come correre ai ripari per sgonfiare il viso se ci accorgiamo di zone un po' ingrossate. Prima di scendere nel dettaglio occorre fare una piccolissima premessa: ricordatevi che se è vero che da una parte il gonfiore può essere un problema estetico, dovuto ad alcune ragioni di cui vi parleremo, dall'altra potrebbe trattarsi di qualcosa di un po' più serio. Di conseguenza, se il viso gonfio persiste, non dimenticate di consultare il vostro medico di fiducia. Detto ciò iniziamo, ma non senza ricordarvi di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di benessere e bellezza!

Come sgonfiare il viso rapidamente Purtroppo non esistono dei modi per sgonfiare il viso istantaneamente: se si tratta di ritenzione idrica, disidratazione, o irritazioni occorrerà comunque attendere in modo tale che la nostra pelle, la sua struttura e i suoi tessuti ritornino a una condizione di normalità. Ciononostante si può sicuramente provare ad accelerare i tempi con: Applicazione di impacchi freddi;

Massaggio;

Esercizi di ginnastica facciale. Applicare un impacco freddo può essere utile, ma attenzione a non usare ghiaccio direttamente sulla pelle. Sarebbe meglio usare dell'acqua molto fredda usando dei panni imbevuti in cotone, lino o canapa. Se vogliamo usare il ghiaccio, avvolgiamolo sempre nei panni e tamponiamo l'area per circa 5-10 minuti. Sempre consigliato il massaggio, possibilmente stendendo prima un velo di olio naturale a temperatura ambiente: si parte dal collo con un movimento verso l'alto, per poi massaggiare i contorni del viso sempre andando verso l'alto, facendo scorrere le mani con delicatezza. Guance e contorno labbra vanno massaggiati con movimenti diagonali che vanno da appena sotto il naso alle orecchie, mentre la fronte andrà massaggiata verso l'alto. Infine, si possono fare degli esercizi di ginnastica facciale: si può iniziare portando gli indici sulla parte esterna degli occhi e tirando leggermente verso le tempie, tenendo in tensione per qualche secondo, e si può proseguire protendendo e poi ritirando le labbra, per poi gonfiare e sgonfiare le guance. Tutti questi movimenti aiutano a drenare e riattivare il microcircolo.